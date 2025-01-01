О нас

Информация о правообладателе: Decca Music Group Ltd.

Другие альбомы артиста

Релиз Bizet: Carmen (Highlights)
Bizet: Carmen (Highlights)2024 · Альбом · Rafael Frühbeck de Burgos
Релиз GRANDI VOCI MIRELLA FRENI Una collana dedicata con registrazioni originali Decca e Deutsche Grammophon rimasterizzate con le tecniche più moderne che ne garantiscono eccellenza tecnica e artistica
GRANDI VOCI MIRELLA FRENI Una collana dedicata con registrazioni originali Decca e Deutsche Grammophon rimasterizzate con le tecniche più moderne che ne garantiscono eccellenza tecnica e artistica2021 · Альбом · Giuseppe Verdi
Релиз The Art of Mirella Freni
The Art of Mirella Freni2020 · Альбом · Mirella Freni
Релиз Freni: Essentials
Freni: Essentials2019 · Альбом · Mirella Freni
Релиз Mirella Freni
Mirella Freni2016 · Альбом · Herbert von Karajan
Релиз Tchaikovsky: Eugene Onegin, Op. 24, TH 5 (Live)
Tchaikovsky: Eugene Onegin, Op. 24, TH 5 (Live)2016 · Альбом · Пётр Ильич Чайковский
Релиз Il Natale del Redentore
Il Natale del Redentore2015 · Альбом · Carlo Felice Cillario
Релиз Scarlatti: La Griselda (Live)
Scarlatti: La Griselda (Live)2015 · Альбом · Alessandro Scarlatti
Релиз Mozart: Don Giovanni, K. 527 (Live)
Mozart: Don Giovanni, K. 527 (Live)2014 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Релиз Verdi: La Traviata
Verdi: La Traviata2013 · Альбом · Chor der Staatsoper Berlin
Релиз Nessun dorma, Vol. 1
Nessun dorma, Vol. 12011 · Альбом · Philharmonisches Staatsorchester Hamburg
Релиз Puccini: Madama Butterfly
Puccini: Madama Butterfly2011 · Альбом · Giacomo Puccini
Релиз Donzietti: L'elisir D'amore
Donzietti: L'elisir D'amore2008 · Альбом · Mirella Freni
Релиз Un bel di - Puccini Scenes & Arias
Un bel di - Puccini Scenes & Arias2008 · Альбом · Giacomo Puccini
Релиз Puccini: La Bohème
Puccini: La Bohème2008 · Сингл · Mirella Freni
Релиз Verdi: Opera Choruses
Verdi: Opera Choruses2005 · Альбом · Mirella Freni
Релиз Mirella Freni - A Celebration
Mirella Freni - A Celebration2005 · Альбом · Mirella Freni
Релиз Otello
Otello2001 · Альбом · Jon Vickers
Релиз Mozart: Le Nozze di Figaro - Highlights
Mozart: Le Nozze di Figaro - Highlights2001 · Сингл · Ingvar Wixell
Релиз Simon Boccanegra
Simon Boccanegra2000 · Альбом · Piero Cappuccilli

