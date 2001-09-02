Информация о правообладателе: Decca Music Group Ltd.
Трек · 2001
Bartlett: Sweet Birdes Deprive Us Never
Другие альбомы артиста
Verrijt: Flammae Divinae, Op. 5, Motets2025 · Сингл · Emma Kirkby
Thomas Tomkins: Above the Starrs2023 · Альбом · Thomas Tomkins
J.S. Bach: Matthaus Passion2018 · Сингл · King's College Choir
Jackson: Songs, Canzonets, and a Sonata2018 · Альбом · William Jackson
A Pleasing Melancholy: Works by Dowland & Others2017 · Альбом · Emma Kirkby
Emma Kirkby The Complete Recitals2015 · Сингл · Emma Kirkby
Mozart: Great Mass in C Minor; Coronation Mass (Classic FM: The Full Works)2014 · Сборник · Arleen Auger
Baroque Vocal Masterpieces2014 · Альбом · Emma Kirkby
Handel: The Occasional Songs2014 · Альбом · Georg Friedrich Händel
Handel: Italian Cantatas; The Alchemist2014 · Сингл · Academy of Ancient Music
Purcell: The Indian Queen2014 · Сингл · Gerald Finley
Couperin, F.: Trois Leçons de Ténèbres; Motet pour le jour de Pâques2014 · Сингл · Jane Ryan
Vivaldi: Gloria In D Major; Bach: Magnificat In E Flat Major2014 · Сингл · Simon Preston
Pastoral Dialogues - Robert Jones, John Dowland, Robert Johnson, William Lawes, Sigismondo D'India2014 · Альбом · Trevor Jones
Coprario: Funeral Teares; Consort Music2014 · Альбом · John York Skinner
Mozart: Exsultate, Jubilate; Regina Coeli; Ergo Interest2013 · Сингл · Academy of Ancient Music
MONTEVERDI: Madrigali Erotici e Spirituale2012 · Альбом · Claudio Monteverdi
Purcell: Dido & Aeneas; The Indian Queen2012 · Сингл · Academy of Ancient Music
Pergolesi: Stabat Mater2012 · Сингл · Emma Kirkby
Vivaldi: Gloria; Stabat Mater2012 · Сингл · James Bowman