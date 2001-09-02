Информация о правообладателе: Decca Music Group Ltd.
и
ещё 4
Трек · 2001
Anonymous: The Baffled Knight
Другие альбомы артиста
Handel: Italian Cantatas; The Alchemist2014 · Сингл · Academy of Ancient Music
Couperin, F.: Trois Leçons de Ténèbres; Motet pour le jour de Pâques2014 · Сингл · Jane Ryan
Vivaldi: Gloria In D Major; Bach: Magnificat In E Flat Major2014 · Сингл · Simon Preston
Vivaldi: Gloria; Stabat Mater2012 · Сингл · James Bowman
Monteclair : 4ème Concert pour hautbois, clavecin & basse de viole - Cantates1998 · Альбом · Jacques Vandeville
Vivaldi: Gloria/Nisi Dominus/4 Cantatas etc.1997 · Сингл · Simon Preston
Bach, J.S. / Vivaldi: Magnificat / Nisi Dominus / Nulla in Mundo Pax Sincera etc.1994 · Сингл · Emma Kirkby
Purcell: Dido and Aeneas1991 · Альбом · Henry Purcell
Handel: Là resurrezione1990 · Альбом · Georg Friedrich Händel
Musique Pour La Chambre du Roy1983 · Альбом · Judith Nelson
Handel: Italian Cantatas1981 · Сингл · David Thomas
Duetti da Camera1981 · Альбом · Consort Of Musicke
Handel: Messiah1980 · Альбом · Christopher Hogwood
Haydn: Missa Sanctae Caecilae1980 · Сингл · Simon Preston
Handel: Messiah (Remastered 2014)1980 · Альбом · Academy of Ancient Music
Handel: Messiah1980 · Сингл · Carolyn Watkinson