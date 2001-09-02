О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Информация о правообладателе: Decca Music Group Ltd.

Другие альбомы артиста

Релиз Handel: Italian Cantatas; The Alchemist
Handel: Italian Cantatas; The Alchemist2014 · Сингл · Academy of Ancient Music
Релиз Couperin, F.: Trois Leçons de Ténèbres; Motet pour le jour de Pâques
Couperin, F.: Trois Leçons de Ténèbres; Motet pour le jour de Pâques2014 · Сингл · Jane Ryan
Релиз Vivaldi: Gloria In D Major; Bach: Magnificat In E Flat Major
Vivaldi: Gloria In D Major; Bach: Magnificat In E Flat Major2014 · Сингл · Simon Preston
Релиз Vivaldi: Gloria; Stabat Mater
Vivaldi: Gloria; Stabat Mater2012 · Сингл · James Bowman
Релиз Monteclair : 4ème Concert pour hautbois, clavecin & basse de viole - Cantates
Monteclair : 4ème Concert pour hautbois, clavecin & basse de viole - Cantates1998 · Альбом · Jacques Vandeville
Релиз Vivaldi: Gloria/Nisi Dominus/4 Cantatas etc.
Vivaldi: Gloria/Nisi Dominus/4 Cantatas etc.1997 · Сингл · Simon Preston
Релиз Bach, J.S. / Vivaldi: Magnificat / Nisi Dominus / Nulla in Mundo Pax Sincera etc.
Bach, J.S. / Vivaldi: Magnificat / Nisi Dominus / Nulla in Mundo Pax Sincera etc.1994 · Сингл · Emma Kirkby
Релиз Purcell: Dido and Aeneas
Purcell: Dido and Aeneas1991 · Альбом · Henry Purcell
Релиз Handel: Là resurrezione
Handel: Là resurrezione1990 · Альбом · Georg Friedrich Händel
Релиз Musique Pour La Chambre du Roy
Musique Pour La Chambre du Roy1983 · Альбом · Judith Nelson
Релиз Handel: Italian Cantatas
Handel: Italian Cantatas1981 · Сингл · David Thomas
Релиз Duetti da Camera
Duetti da Camera1981 · Альбом · Consort Of Musicke
Релиз Handel: Messiah
Handel: Messiah1980 · Альбом · Christopher Hogwood
Релиз Haydn: Missa Sanctae Caecilae
Haydn: Missa Sanctae Caecilae1980 · Сингл · Simon Preston
Релиз Handel: Messiah (Remastered 2014)
Handel: Messiah (Remastered 2014)1980 · Альбом · Academy of Ancient Music
Релиз Handel: Messiah
Handel: Messiah1980 · Сингл · Carolyn Watkinson

