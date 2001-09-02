О нас

Информация о правообладателе: Decca Music Group Ltd.

Другие альбомы артиста

Релиз The Rags of Time - 17th Century English Lute Songs & Dances
The Rags of Time - 17th Century English Lute Songs & Dances2023 · Альбом · Nigel North
Релиз Piccinini: Intavolature di Liuto et di Chitarrone, Libro Primo
Piccinini: Intavolature di Liuto et di Chitarrone, Libro Primo2023 · Альбом · Alessandro Piccinini
Релиз Zelenka, Vivaldi: Virtuoso Oboe Music from the Dresden Court
Zelenka, Vivaldi: Virtuoso Oboe Music from the Dresden Court2019 · Альбом · Nigel North
Релиз A Decoration of Silence: The Lute Music Of "Il Divino", Francesco Canova da Milano, Vol.2
A Decoration of Silence: The Lute Music Of "Il Divino", Francesco Canova da Milano, Vol.22018 · Альбом · Nigel North
Релиз Au joly bois
Au joly bois2012 · Альбом · Kate Clark
Релиз Bach: Lute Music
Bach: Lute Music2011 · Альбом · Nigel North
Релиз Musical Banquet
Musical Banquet2008 · Альбом · Monika Mauch
Релиз Daniels, Charles / North, Nigel: Lute Songs
Daniels, Charles / North, Nigel: Lute Songs2007 · Альбом · Charles Daniels
Релиз Nicolas Vallet: Le secret des muses (Excerpts)
Nicolas Vallet: Le secret des muses (Excerpts)2006 · Альбом · Nicolas Vallet
Релиз Orfeo Fantasia
Orfeo Fantasia2005 · Альбом · Montréal Baroque
Релиз Lost Is My Quiet: English Music in Purcell's Time
Lost Is My Quiet: English Music in Purcell's Time2003 · Альбом · Nigel North
Релиз Dowland: A Varietie of Lute Lessons
Dowland: A Varietie of Lute Lessons2000 · Альбом · Nigel North
Релиз Pachelbel Canon and Other 17th Century Music for Three Violins (Original Version)
Pachelbel Canon and Other 17th Century Music for Three Violins (Original Version)1993 · Альбом · Nigel North
Релиз Purcell: Ayres & Songs from Orpheus Britannicus, Harmonia Sacra & Complete Organ Music
Purcell: Ayres & Songs from Orpheus Britannicus, Harmonia Sacra & Complete Organ Music1992 · Альбом · Henry Purcell
Релиз Udite amanti: 17th Century Italian Love Songs
Udite amanti: 17th Century Italian Love Songs1991 · Альбом · Jill Feldman
Релиз Concord of Sweet Sound for Lute, Flute & Guitar
Concord of Sweet Sound for Lute, Flute & Guitar1987 · Альбом · Lisa Beznosiuk
Релиз Corelli: Trio Sonatas Op. 1 No.1; Op. 2 No. 6; Op. 1 No. 9; Op. 2 No. 9; Op. 1 No. 3; Op. 2 No. 4; Op. 1 No. 7; Op. 2 No. 12; Op. 1 No. 11; Op. 1 No. 12
Corelli: Trio Sonatas Op. 1 No.1; Op. 2 No. 6; Op. 1 No. 9; Op. 2 No. 9; Op. 1 No. 3; Op. 2 No. 4; Op. 1 No. 7; Op. 2 No. 12; Op. 1 No. 11; Op. 1 No. 121987 · Альбом · William Pleeth
Релиз Guitar Collection on Historic Guitars
Guitar Collection on Historic Guitars1984 · Альбом · Nigel North

Похожие артисты

Nigel North
Артист

Nigel North

Antonio Vivaldi
Артист

Antonio Vivaldi

Ennio Morricone
Артист

Ennio Morricone

James Last
Артист

James Last

Royal Philharmonic Orchestra
Артист

Royal Philharmonic Orchestra

Nino Rota
Артист

Nino Rota

Film Studio Orchestra
Артист

Film Studio Orchestra

André Rieu
Артист

André Rieu

The Johann Strauss Orchestra
Артист

The Johann Strauss Orchestra

The London Festival Orchestra
Артист

The London Festival Orchestra

Carlo Savina
Артист

Carlo Savina

Venice Baroque Orchestra
Артист

Venice Baroque Orchestra

Russian State Symphony Orchestra of Cinematography
Артист

Russian State Symphony Orchestra of Cinematography