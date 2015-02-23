Информация о правообладателе: Minos - EMI SA
Трек · 2015
Otan Aggeli Klene (Angel)
1 лайк
#
Название
Альбом
Другие альбомы артиста
The Golden Years2024 · Альбом · Helena Paparizou
Katse Kala (Arcade Remake)2022 · Сингл · Helena Paparizou
Ti Ti (TimeSwap Remix)2022 · Сингл · Helena Paparizou
Ti Ti2022 · Сингл · Helena Paparizou
Mi2022 · Сингл · Helena Paparizou
Adiexodo2021 · Сингл · Helena Paparizou
Lightning2021 · Сингл · Levianth
Mia Stagona Amartia2021 · Сингл · Helena Paparizou
Gia Pia Agapi2021 · Сингл · Helena Paparizou
Twist In My Sobriety2021 · Сингл · Helena Paparizou
Day And Night2021 · Сингл · Helena Paparizou
Apohrosis2021 · Альбом · Helena Paparizou
Apohrosis2021 · Альбом · Helena Paparizou
Kathara Ta Dio Mou Heria Ta Krato2021 · Сингл · Helena Paparizou
Deja Vu2020 · Сингл · Marseaux
Se Xeno Soma2020 · Сингл · Helena Paparizou
Mila Mou2020 · Сингл · Helena Paparizou
Etsi Ine I Fasi2020 · Сингл · Σάκης Ρουβάς
Kalokairi Kai Pathos2019 · Сингл · Helena Paparizou
Astin Na Lei2019 · Сингл · Vasilis Karras