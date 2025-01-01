Информация о правообладателе: Decca Music Group Ltd.
Трек · 1973
Sullivan: The Pirates of Penzance - I am the very model of a modern Major-General
1 лайк
Другие альбомы артиста
Whiskey Sour2022 · Сингл · John Reed
Tequila Sunrise2022 · Сингл · John Reed
Slippery Nipple2022 · Сингл · John Reed
Old Fasioned2022 · Сингл · John Reed
Mudslide2022 · Сингл · John Reed
Moscow Mule2022 · Сингл · John Reed
Martini2022 · Сингл · John Reed
Margarita2022 · Сингл · John Reed
Manhattan2022 · Сингл · John Reed
Long Island Ice Tea2022 · Сингл · John Reed
Kamikaze2022 · Сингл · John Reed
Daiquiri2022 · Сингл · John Reed
Gone to Pieces Come to Jesus2022 · Альбом · John Reed
Omg Two2021 · Альбом · John Reed
Omg2020 · Альбом · John Reed
The World of Gilbert & Sullivan2000 · Альбом · Gilbert
HMS Pinafore2000 · Альбом · William Schwenck Gilbert