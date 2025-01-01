Информация о правообладателе: Decca Music Group Ltd.
Sullivan: The Gondoliers - Take a pair of sparkling eyes
Другие альбомы артиста
Barbieri: The Little Barber of Lavapiés, Op. 562019 · Альбом · Royal Philharmonic Orchestra
Franz Lehár: The Merry Widow Broadcast 19592014 · Альбом · June Bronhill
The Merry Widow: Original 1958 London Cast with June Bronhill2012 · Сингл · Stein
The Pirates Of Penzance, Vol. 12000 · Сингл · William Schwenck Gilbert
The Pirates Of Penzance Highlights2000 · Альбом · Sir Arthur Sullivan
The Pirates Of Penzance, Vol. 22000 · Сингл · Sir Arthur Sullivan
HMS Pinafore2000 · Альбом · William Schwenck Gilbert