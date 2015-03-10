О нас

Kendrick Lamar

Kendrick Lamar

Трек  ·  2015

Swimming Pools (Drank) (Black Hippy Remix)

Контент 18+

696 лайков

Kendrick Lamar

Исполнитель

Kendrick Lamar

Трек Swimming Pools (Drank) (Black Hippy Remix)

#

Название

Альбом

1

Трек Swimming Pools (Drank) (Black Hippy Remix)

Swimming Pools (Drank) (Black Hippy Remix)

Kendrick Lamar

Swimming Pools (Drank)

5:14

Текст песни

Playas always trying to pop bottles

Niggas love to pop bottles then get you a table my nigga

Get you a table my nigga

Pour up (drank)

Head shot (drank)

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Aftermath Entertainment
