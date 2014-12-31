О нас

Cimorelli

Cimorelli

Cimorelli

Трек  ·  2014

All My Friends Say

5 лайков

Cimorelli

Исполнитель

Cimorelli

Трек All My Friends Say

#

Название

Альбом

1

Трек All My Friends Say

All My Friends Say

Cimorelli

All My Friends Say

3:03

Текст песни

Maybe I should've known

Maybe I should've listened

They say he'll never change

He says with me it's different

I tell myself he has a good heart

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Universal Island Records Ltd.

