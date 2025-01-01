О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Mack 10

Mack 10

Трек  ·  1995

Take A Hit

Контент 18+

1 лайк

Mack 10

Исполнитель

Mack 10

Трек Take A Hit

#

Название

Альбом

1

Трек Take A Hit

Take A Hit

Mack 10

Friday (Original Motion Picture Soundtrack)

4:35

Текст песни

I'm gonna get you high today

Relax facin', facin' mind-bogglin' hallucinations

Easy does it till the skull get your lungs full

, sit back 'cause Mack

Got that bu-yow shit that get'cha higher than wick-wack

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: FRONTLINE CATALOG (P81)
Волна по треку
Волна по треку
Волна по треку

Волна по треку


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз No More Pain
No More Pain2025 · Сингл · Mack 10
Релиз Üzemem
Üzemem2025 · Сингл · Mack 10
Релиз BanG BanG
BanG BanG2025 · Сингл · Mack 10
Релиз Bang On
Bang On2023 · Сингл · Boo-Yaa T.R.I.B.E.
Релиз The Paper Route
The Paper Route2023 · Альбом · Mack 10
Релиз PSY KIDS
PSY KIDS2021 · Сингл · Avp
Релиз Steppin
Steppin2020 · Сингл · Mack 10
Релиз No Cap
No Cap2020 · Сингл · Mack 10
Релиз Wino / Shot Pouch
Wino / Shot Pouch2017 · Сингл · Mack 10
Релиз Infiltration
Infiltration2016 · Сингл · Mack 10
Релиз Party Encore
Party Encore2012 · Сингл · JayKay
Релиз The Hood
The Hood2012 · Альбом · Mack 10
Релиз Money Music
Money Music2011 · Альбом · Glasses Malone
Релиз We Got It Like That (Explicit)
We Got It Like That (Explicit)2010 · Сингл · Mack 10
Релиз We Got It Like That (Clean)
We Got It Like That (Clean)2010 · Сингл · Mack 10
Релиз Hood Famous (Edited)
Hood Famous (Edited)2009 · Сингл · Mack 10
Релиз Big Balla
Big Balla2009 · Сингл · Mack 10
Релиз Soft White
Soft White2009 · Альбом · Mack 10
Релиз So Sharp (feat. Lil Wayne & Rick Ross)
So Sharp (feat. Lil Wayne & Rick Ross)2009 · Сингл · Mack 10
Релиз So Sharp
So Sharp2009 · Сингл · Mack 10

Похожие артисты

Mack 10
Артист

Mack 10

The Game
Артист

The Game

Nas
Артист

Nas

G-Unit
Артист

G-Unit

Young Buck
Артист

Young Buck

Outlawz
Артист

Outlawz

N W A
Артист

N W A

E-40
Артист

E-40

Kurupt
Артист

Kurupt

Hittman
Артист

Hittman

Too Short
Артист

Too Short

Gang Starr
Артист

Gang Starr

MC Ren
Артист

MC Ren