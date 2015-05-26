Информация о правообладателе: Unchained Melody
Трек · 2015
Jet Black Machine
Vince Taylor Sings - The Masterpieces2021 · Альбом · Vince Taylor
Let's Twist Again2020 · Альбом · Bill Haley
Brand New Cadillac - EP2019 · Альбом · Vince Taylor
20 Flight Rock2019 · Альбом · Vince Taylor
I'll Be Your Hero EP2017 · Альбом · Vince Taylor
Les idoles américaines du rock 'n' roll : Vince Taylor, Vol. 12017 · Альбом · Vince Taylor
Brand New Cadillac2016 · Альбом · Vince Taylor
Vince Taylor2016 · Сингл · Vince Taylor
Sweet Little Sixteen2015 · Альбом · Vince Taylor
Mimi2015 · Альбом · The Playboys
Golf Drouot Special2015 · Альбом · Vince Taylor
20 Flight Rock2015 · Альбом · Vince Taylor
Brand New Cadillac2014 · Сингл · Vince Taylor
Mimi (Mono Version)2014 · Альбом · Vince Taylor
Jet Black Machine2014 · Альбом · Vince Taylor
Peppermint Twist (Mono Version)2014 · Альбом · Vince Taylor
That's Rock2014 · Альбом · Vince Taylor
Brand New Cadillac2013 · Сингл · Vince Taylor
Best of 5 Hits - EP2012 · Альбом · Vince Taylor
The Best of the Best2012 · Альбом · Vince Taylor