О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Kenny Dorham

Kenny Dorham

Трек  ·  2015

My Old Flame

Kenny Dorham

Исполнитель

Kenny Dorham

Трек My Old Flame

#

Название

Альбом

1

Трек My Old Flame

My Old Flame

Kenny Dorham

Jazz & Limousines by Kenny Dorham

5:21

Информация о правообладателе: Jazz & Limousines

Другие альбомы артиста

Релиз Jazz Legends
Jazz Legends2024 · Сингл · Kenny Dorham
Релиз There's No Business Like Show Business with Kenny Dorham
There's No Business Like Show Business with Kenny Dorham2024 · Сингл · Kenny Dorham
Релиз Merry Christmas and A Happy New Year from Kenny Dorham
Merry Christmas and A Happy New Year from Kenny Dorham2023 · Альбом · Kenny Dorham
Релиз JazzOmatic
JazzOmatic2023 · Альбом · Kenny Dorham
Релиз Casual Affair
Casual Affair2023 · Альбом · John Mehegan Quartet
Релиз Jazz Contrasts [Keepnews Collection] (Remastered)
Jazz Contrasts [Keepnews Collection] (Remastered)2023 · Альбом · Kenny Dorham
Релиз Quiet Kenny
Quiet Kenny2023 · Сингл · Kenny Dorham
Релиз Summer of Love with Kenny Dorham
Summer of Love with Kenny Dorham2022 · Альбом · Kenny Dorham
Релиз Giants Of Jazz
Giants Of Jazz2022 · Альбом · Kenny Dorham
Релиз Duet
Duet2022 · Альбом · Kenny Dorham
Релиз Poetic Spring
Poetic Spring2022 · Альбом · Cannonball Adderley
Релиз Movie Songs
Movie Songs2022 · Альбом · Kenny Dorham
Релиз Eastward Ho! + Fire in the West
Eastward Ho! + Fire in the West2022 · Альбом · Harold Land
Релиз Movie Songs
Movie Songs2022 · Альбом · Phil Woods
Релиз Those Draftin' Blues
Those Draftin' Blues2022 · Альбом · Kenny Dorham
Релиз Fresh Fruit
Fresh Fruit2022 · Альбом · Kenny Dorham
Релиз Complete Quintet Studio Recordings with Sonny Rollins & Kenny Dorham
Complete Quintet Studio Recordings with Sonny Rollins & Kenny Dorham2021 · Альбом · Kenny Dorham
Релиз Kenny Dorham - Vintage Sounds
Kenny Dorham - Vintage Sounds2021 · Альбом · Kenny Dorham
Релиз Under The Christmas Tree
Under The Christmas Tree2021 · Альбом · Phil Woods
Релиз St. Nicholas - For Young Folks
St. Nicholas - For Young Folks2021 · Альбом · Phil Woods

Похожие артисты

Kenny Dorham
Артист

Kenny Dorham

Joe Lovano
Артист

Joe Lovano

Grant Green
Артист

Grant Green

Art Taylor
Артист

Art Taylor

Joey Baron
Артист

Joey Baron

Jon Christensen
Артист

Jon Christensen

Erroll Garner
Артист

Erroll Garner

Yusef Lateef
Артист

Yusef Lateef

Hank Mobley
Артист

Hank Mobley

John Coltrane Quartet
Артист

John Coltrane Quartet

Cory Weeds
Артист

Cory Weeds

Charlie Haden Quartet West
Артист

Charlie Haden Quartet West

Stanley Turrentine
Артист

Stanley Turrentine