Информация о правообладателе: Night & Day
Трек · 2015
Don't Explain
Другие альбомы артиста
The Best Female of Soul and Blues2025 · Альбом · Dakota Staton
Oldies Selection, Dakota Staton Sing Ballads and the Blues2025 · Альбом · Dakota Staton
Round Midnight2025 · Альбом · Dakota Staton
Jazz Legends2024 · Сингл · Dakota Staton
Merry Christmas and A Happy New Year from Dakota Staton, Vol. 22023 · Сингл · Dakota Staton
Merry Christmas and A Happy New Year from Dakota Staton, Vol. 12023 · Сингл · Dakota Staton
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Dakota Staton, Vol. 22023 · Сингл · Dakota Staton
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Dakota Staton, Vol. 12023 · Сингл · Dakota Staton
JazzOmatic2023 · Сингл · Dakota Staton
Summer of Love with Dakota Staton, Vol. 32022 · Сингл · Dakota Staton
Summer of Love with Dakota Staton, Vol. 22022 · Сингл · Dakota Staton
Summer of Love with Dakota Staton, Vol. 42022 · Сингл · Dakota Staton
Summer of Love with Dakota Staton, Vol. 12022 · Сингл · Dakota Staton
Giants Of Jazz2022 · Сингл · Dakota Staton
Dakota Staton - Vintage Sounds2022 · Альбом · Dakota Staton
The Classic Years2021 · Альбом · Dakota Staton
Body and Soul2021 · Альбом · Dakota Staton
All the Best2021 · Альбом · Dakota Staton
Dynamic! (Part 1)2021 · Альбом · Dakota Staton
Remastered Hits Vol. 32021 · Альбом · Dakota Staton