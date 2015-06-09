О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Ken Dodd

Трек  ·  2015

Love Is Like a Violin

Исполнитель

Трек Love Is Like a Violin

1

Трек Love Is Like a Violin

Love Is Like a Violin

Ken Dodd

Heartbreak Hotel, Vol. 06 (40 Juke Box Stars)

2:12

Информация о правообладателе: Unchained Melody

Другие альбомы артиста

Релиз Anthology: His Early Years (1960-1962) [Remastered]
Anthology: His Early Years (1960-1962) [Remastered]2020 · Альбом · Ken Dodd
Релиз How Tickled I Am - His Early Hits And Debut Album
How Tickled I Am - His Early Hits And Debut Album2019 · Альбом · Ken Dodd
Релиз Blake: The Snowman - Prokofiev: Peter & the Woolf
Blake: The Snowman - Prokofiev: Peter & the Woolf2018 · Альбом · Ken Dodd
Релиз True Love
True Love2018 · Альбом · Ken Dodd
Релиз Still
Still2015 · Сингл · Ken Dodd
Релиз Pianissimo
Pianissimo2014 · Сингл · Ken Dodd
Релиз True Love
True Love2014 · Альбом · Ken Dodd
Релиз Golden Hits
Golden Hits2014 · Альбом · Ken Dodd
Релиз Beautiful Dreamer
Beautiful Dreamer2014 · Альбом · Ken Dodd
Релиз Presenting Ken Dodd
Presenting Ken Dodd2014 · Альбом · Geoff Love & His Orchestra
Релиз The Wonder of You
The Wonder of You2013 · Альбом · Ken Dodd
Релиз Pianissimo
Pianissimo2013 · Сингл · Ken Dodd
Релиз Presenting Ken Dodd / Hits For Now And Always
Presenting Ken Dodd / Hits For Now And Always2005 · Альбом · Ken Dodd
Релиз All The Songs I Love
All The Songs I Love2005 · Альбом · Ken Dodd
Релиз Happiness - Very Best Of Ken Dodd
Happiness - Very Best Of Ken Dodd2001 · Альбом · Ken Dodd
Релиз Ken Dodd
Ken Dodd1991 · Альбом · Ken Dodd
Релиз Ken Dodd - His Greatest Hits
Ken Dodd - His Greatest Hits1988 · Альбом · Ken Dodd

