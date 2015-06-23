О нас

Bob Manning

Bob Manning

Трек  ·  2015

The Very Thought About You

Bob Manning

Исполнитель

Bob Manning

Трек The Very Thought About You

#

Название

Альбом

1

Трек The Very Thought About You

The Very Thought About You

Bob Manning

Heartbreak Hotel, Vol. 07 (40 Juke Box Stars)

2:46

Информация о правообладателе: Unchained Melody

Другие альбомы артиста

Релиз Shine on You
Shine on You2016 · Альбом · Bob Manning
Релиз Misery Rich
Misery Rich2015 · Альбом · Bob Manning
Релиз I'd Better Be Careful / Honestly (Mono Version)
I'd Better Be Careful / Honestly (Mono Version)2014 · Сингл · Bob Manning
Релиз My Love Song to You / After My Laughter Came Tears (Mono Version)
My Love Song to You / After My Laughter Came Tears (Mono Version)2014 · Сингл · Bob Manning
Релиз Majorca / It's Your Life (Mono Version)
Majorca / It's Your Life (Mono Version)2014 · Сингл · Bob Manning
Релиз Just What I Wanted
Just What I Wanted2011 · Альбом · Bob Manning
Релиз Singles
Singles2010 · Альбом · Bob Manning
Релиз Tommy Alexander Presents His Golden Trombones (Digitally Remastered)
Tommy Alexander Presents His Golden Trombones (Digitally Remastered)2010 · Альбом · Bob Manning
Релиз Our Wedding Songs (Digitally Remastered)
Our Wedding Songs (Digitally Remastered)2010 · Альбом · Bob Manning
Релиз Spotlight On… Bob Manning Great Gentlemen Of Song
Spotlight On… Bob Manning Great Gentlemen Of Song1994 · Альбом · Bob Manning
Релиз Our Wedding Songs
Our Wedding Songs1959 · Альбом · Bob Manning
Релиз Tommy Alexander Presents His Golden Trombones
Tommy Alexander Presents His Golden Trombones1958 · Альбом · Bob Manning
Релиз Vintage Vocal Jazz / Swing No. 128 - EP: Lonely Spell
Vintage Vocal Jazz / Swing No. 128 - EP: Lonely Spell1957 · Сингл · Bob Manning
Релиз My Love Song to You / After My Laughter Came Tears
My Love Song to You / After My Laughter Came Tears1955 · Сингл · Bob Manning

