Информация о правообладателе: Decca Music Group Ltd.

Другие альбомы артиста

Релиз Rodrigo: 6 Concertos
Rodrigo: 6 Concertos2012 · Сингл · Los Romeros
Релиз Christmas With Los Romeros
Christmas With Los Romeros2011 · Сингл · Los Romeros
Релиз Christmas With Los Romeros
Christmas With Los Romeros2011 · Сингл · Los Romeros
Релиз Celebration
Celebration2009 · Сингл · Los Romeros
Релиз Los Romeros / 50th Anniversary Album
Los Romeros / 50th Anniversary Album2008 · Сингл · Los Romeros
Релиз Vivaldi: Guitar Concertos
Vivaldi: Guitar Concertos2001 · Сингл · Los Romeros
Релиз The Romeros - Celedonio, Celin, Pepe and Angel -The Royal Family of the Spanish Guitar
The Romeros - Celedonio, Celin, Pepe and Angel -The Royal Family of the Spanish Guitar1997 · Сингл · Los Romeros
Релиз Rodrigo: Concierto de Aranjuez / Vivaldi: Guitar Concertos
Rodrigo: Concierto de Aranjuez / Vivaldi: Guitar Concertos1996 · Сингл · San Antonio Symphony Orchestra
Релиз Spanish Guitar Favourites
Spanish Guitar Favourites1995 · Сингл · Los Romeros
Релиз Spanish Guitar Favourites
Spanish Guitar Favourites1995 · Сингл · Los Romeros
Релиз Vivaldi: Guitar Concertos
Vivaldi: Guitar Concertos1985 · Сингл · Los Romeros
Релиз Rodrigo: Concerto Madrigal/Concierto Andaluz
Rodrigo: Concerto Madrigal/Concierto Andaluz1982 · Сингл · Los Romeros

Los Romeros
Артист

Los Romeros

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож