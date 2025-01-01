О нас

Другие альбомы артиста

Релиз Échate Pa 'Ca
Échate Pa 'Ca2022 · Сингл · Angel Romero
Релиз No Me Niegues Nada
No Me Niegues Nada2021 · Сингл · Angel Romero
Релиз Camina
Camina2021 · Сингл · Angel Romero
Релиз Lo Que Andaba Buscando
Lo Que Andaba Buscando2021 · Сингл · Angel Romero
Релиз Hecho En El Rancho
Hecho En El Rancho2015 · Альбом · Angel Romero
Релиз Breathe: The Relaxing Guitar
Breathe: The Relaxing Guitar2005 · Альбом · Erich Kunzel
Релиз Spanish Guitar Virtuoso (Volume 2)
Spanish Guitar Virtuoso (Volume 2)2001 · Альбом · Angel Romero
Релиз Spanish Guitar Virtuoso
Spanish Guitar Virtuoso2001 · Альбом · Angel Romero
Релиз Spanish Guitar Virtuoso
Spanish Guitar Virtuoso2000 · Альбом · Angel Romero
Релиз Vivaldi: Concertos
Vivaldi: Concertos1995 · Сингл · Angel Romero
Релиз Rodrigo: Concerto Madrigal/Concierto Andaluz
Rodrigo: Concerto Madrigal/Concierto Andaluz1982 · Сингл · Los Romeros
Релиз Concierto De Aranjuez/Fantasia/Elogio De Guitarra
Concierto De Aranjuez/Fantasia/Elogio De Guitarra1900 · Альбом · Angel Romero

