Patsy Montana

Patsy Montana

,

Prairie Ramblers

Трек  ·  2015

I Want to Be a Cowboy's Sweetheart

Patsy Montana

Patsy Montana

Трек I Want to Be a Cowboy's Sweetheart

1

Трек I Want to Be a Cowboy's Sweetheart

I Want to Be a Cowboy's Sweetheart

Patsy Montana

,

Prairie Ramblers

The Country Destination, Vol. 4

3:07

Другие альбомы артиста

Релиз Western Swing Collection : a Tribute to Wild West Energizing Music : 15 Vol. Vol. 3 : Patsy Montana and The Prairie Ramblers "The Cowboy's Sweetheart"
Western Swing Collection : a Tribute to Wild West Energizing Music : 15 Vol. Vol. 3 : Patsy Montana and The Prairie Ramblers "The Cowboy's Sweetheart"2023 · Сингл · Patsy Montana
Релиз Top 75 Classics - The Very Best of Patsy Montana
Top 75 Classics - The Very Best of Patsy Montana2015 · Альбом · Patsy Montana
Релиз The Classic Country Collection
The Classic Country Collection2014 · Альбом · Patsy Montana
Релиз Cowboys Sweetheart
Cowboys Sweetheart2014 · Альбом · Patsy Montana
Релиз Cowgirl's Best
Cowgirl's Best2008 · Альбом · Patsy Montana
Релиз Patsy Montana's The Wheel Of The Wagon Is Broken
Patsy Montana's The Wheel Of The Wagon Is Broken2006 · Альбом · Patsy Montana
Релиз Patsy Montana Selected Favorites
Patsy Montana Selected Favorites2006 · Альбом · Patsy Montana
Релиз Patsy Montana's The Wheel Of The Wagon Is Broken
Patsy Montana's The Wheel Of The Wagon Is Broken2006 · Альбом · Patsy Montana
Релиз Patsy Montana Selected Favorites
Patsy Montana Selected Favorites2006 · Альбом · Patsy Montana
Релиз Montana / Blazin' the Trail
Montana / Blazin' the Trail1937 · Сингл · Patsy Montana

Похожие артисты

Patsy Montana
Patsy Montana

Odetta
Odetta

Маргарита Суворова
Маргарита Суворова

The Carter Family
The Carter Family

Инструментальный секстет п
Инструментальный секстет п

у Бориса Тихонова
у Бориса Тихонова

Vakhtang Kikabidze
Vakhtang Kikabidze

Концертино
Концертино

Сона
Сона

gretchen wilson
gretchen wilson

Vic Juris
Vic Juris

Chris Barber
Chris Barber

Taras Kuznetsov
Taras Kuznetsov