Информация о правообладателе: 2015 ts digital sound
Трек · 2015
A Man For Every Day In The Week
#
Название
Альбом
Другие альбомы артиста
In the effervescence of Harlem Renaissance - 1920s-1930s : Classical Blues, Jazz & Vaudeville Female Singers Collection - 20 Vol2022 · Сингл · Sippie Wallace
Feel Good2014 · Альбом · Sippie Wallace
Trouble Everywhere2014 · Сингл · Sippie Wallace
Trouble Everywhere I Roam2013 · Сингл · Sippie Wallace
ABC Of The Blues, Vol. 482013 · Альбом · Sippie Wallace
Blues Legend2011 · Альбом · Sippie Wallace
Abc of the Blues Vol. 482010 · Альбом · Sippie Wallace
Sippie2004 · Альбом · Sippie Wallace
Sippie Wallace Vol. 2 (1925-1945)1995 · Альбом · Sippie Wallace
Sippie Wallace Vol. 1 (1923-1925)1995 · Альбом · Sippie Wallace
Women Be Wise1994 · Альбом · Sippie Wallace