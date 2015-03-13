О нас

Информация о правообладателе: The Art Of Singing

Другие альбомы артиста

Релиз Mozart · Le nozze di Figaro
Mozart · Le nozze di Figaro2023 · Сингл · George London
Релиз Wagner: Die Meistersinger von Nürnberg, WWV 96 (Live)
Wagner: Die Meistersinger von Nürnberg, WWV 96 (Live)2021 · Альбом · Рихард Вагнер
Релиз Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem K. 626 - Live Salzburg 26 Juli 1956
Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem K. 626 - Live Salzburg 26 Juli 19562020 · Альбом · Lisa Della Casa
Релиз Richard Strauss: Arabella; Capriccio; Ariadne auf Naxos – Excerpts
Richard Strauss: Arabella; Capriccio; Ariadne auf Naxos – Excerpts2020 · Сингл · Rudolf Moralt
Релиз R. Strauss: Arabella, Op. 79, TrV 263 & 4 Letzte Lieder, TrV 296 (Live)
R. Strauss: Arabella, Op. 79, TrV 263 & 4 Letzte Lieder, TrV 296 (Live)2019 · Альбом · Richard Strauss
Релиз Mozart: Die Zauberflöte, K. 620 (Live)
Mozart: Die Zauberflöte, K. 620 (Live)2019 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Релиз Gottfried von Einem: Der Prozeß, Op. 14 (Live)
Gottfried von Einem: Der Prozeß, Op. 14 (Live)2019 · Альбом · Wiener Philharmoniker
Релиз Mozart, Einem, Wagner & R. Strauss: Opera Arias
Mozart, Einem, Wagner & R. Strauss: Opera Arias2016 · Альбом · Lisa Della Casa
Релиз Mozart: Le nozze di Figaro, K. 492
Mozart: Le nozze di Figaro, K. 4922016 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Релиз Lehár: The Tsarevich, Extracts (Mono Version)
Lehár: The Tsarevich, Extracts (Mono Version)2016 · Альбом · Helge Rosvaenge
Релиз Viennese Songs (Mono Version)
Viennese Songs (Mono Version)2016 · Альбом · Helge Rosvaenge
Релиз Richard Strauss: Four Last Songs - Arabella - Ariadne Auf Naxos - Capriccio
Richard Strauss: Four Last Songs - Arabella - Ariadne Auf Naxos - Capriccio2016 · Альбом · Lisa Della Casa
Релиз Mozart: Les noces de Figaro, extraits (Mono Version)
Mozart: Les noces de Figaro, extraits (Mono Version)2015 · Сингл · Lisa Della Casa
Релиз Lisa Della Casa Sings Extracts from Don Giovanni & Ariadne auf Naxos (Mono Version)
Lisa Della Casa Sings Extracts from Don Giovanni & Ariadne auf Naxos (Mono Version)2015 · Сингл · Lisa Della Casa
Релиз Singer Portrait: Lisa Della Casa
Singer Portrait: Lisa Della Casa2015 · Альбом · Lisa Della Casa
Релиз Léhar: Der Zarewitsch (Querschnitt)
Léhar: Der Zarewitsch (Querschnitt)2014 · Альбом · Tonhalle-Orchester Zürich
Релиз Richard Strauss: Der Rosenkavalier (Live)
Richard Strauss: Der Rosenkavalier (Live)2014 · Альбом · Richard Strauss
Релиз Gluck: Orfeo ed Euridice (Recordings 1957)
Gluck: Orfeo ed Euridice (Recordings 1957)2014 · Альбом · Christoph Willibald Gluck
Релиз Operatic Recital
Operatic Recital2014 · Альбом · Lisa Della Casa
Релиз Mozart: Airs d'opéras (Mono Version)
Mozart: Airs d'opéras (Mono Version)2013 · Альбом · Wiener Philharmoniker

Похожие артисты

Lisa Della Casa
Артист

Lisa Della Casa

Екатерина Ганелина
Артист

Екатерина Ганелина

Константин Плужников
Артист

Константин Плужников

Gundula Janowitz
Артист

Gundula Janowitz

Irmgard Seefried
Артист

Irmgard Seefried

Михаил Аркадьев
Артист

Михаил Аркадьев

Jesus Lopez-Cobos
Артист

Jesus Lopez-Cobos

Лариса Никитина
Артист

Лариса Никитина

Constantine Orbelian
Артист

Constantine Orbelian

Зураб Анджапаридзе
Артист

Зураб Анджапаридзе

Karel Mark Chichon
Артист

Karel Mark Chichon

Cesare Siepi
Артист

Cesare Siepi

Kathleen Battle
Артист

Kathleen Battle