Thad Jones

Thad Jones

,

Mel Lewis Orchestra

,

Irvin Stokes

и 

ещё 2

Трек  ·  1999

Body and Soul (Live in Berlin 1978)

Thad Jones

Исполнитель

Thad Jones

Трек Body and Soul (Live in Berlin 1978)

#

Название

Альбом

1

Трек Body and Soul (Live in Berlin 1978)

Body and Soul (Live in Berlin 1978)

Thad Jones

,

Mel Lewis Orchestra

,

Irvin Stokes

,

Larry Moss

,

Rick Perry

Body and Soul

7:44

Информация о правообладателе: West Wind

