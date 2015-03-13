О нас

Информация о правообладателе: The Art Of Singing

Другие альбомы артиста

Релиз Puccini - La bohème
Puccini - La bohème2024 · Сингл · Renata Tebaldi
Релиз Verdi · messa da requiem
Verdi · messa da requiem2023 · Сингл · Carlo Maria Giulini
Релиз Sándor Kónya singt Puccini-Arien (Mono Version)
Sándor Kónya singt Puccini-Arien (Mono Version)2016 · Альбом · Sándor Kónya
Релиз Wagner: Lohengrin
Wagner: Lohengrin2015 · Альбом · Orchester der Bayreuther Festspiele
Релиз Wagner: Lohengrin, WWV 75 (Live)
Wagner: Lohengrin, WWV 75 (Live)2015 · Альбом · Рихард Вагнер
Релиз Singer Portrait: Sándor Kónya
Singer Portrait: Sándor Kónya2015 · Альбом · Sándor Kónya
Релиз Lehar: Paganini
Lehar: Paganini2015 · Альбом · Kölner Rundfunk-Orchester
Релиз Wagner: Lohengrin (Sung in Italian)
Wagner: Lohengrin (Sung in Italian)2015 · Альбом · Рихард Вагнер
Релиз Wagner: Das Rheingold
Wagner: Das Rheingold2015 · Альбом · Рихард Вагнер
Релиз Straus: Ein Walzertraum
Straus: Ein Walzertraum2014 · Альбом · Das grosses Operettenorchester
Релиз Millöcker: Gasparone
Millöcker: Gasparone2014 · Альбом · Großes Operettenorchester
Релиз Wolgalied (Der Zarewitsch)
Wolgalied (Der Zarewitsch)2014 · Сингл · Sándor Kónya
Релиз Zwei Märchenaugen
Zwei Märchenaugen2014 · Сингл · Sándor Kónya
Релиз Sándor Kónya singt Puccini-Arien (Stereo Version)
Sándor Kónya singt Puccini-Arien (Stereo Version)2013 · Альбом · Sándor Kónya
Релиз Franz Lehár: Paganini [excerpts] (1960)
Franz Lehár: Paganini [excerpts] (1960)2013 · Сингл · Franz Marszalek
Релиз Die Fledermaus & Der Zigeunerbaron
Die Fledermaus & Der Zigeunerbaron2000 · Сингл · Johann Strauss II
Релиз Sandor Konya Recital
Sandor Konya Recital2000 · Сингл · Giacomo Meyerbeer
Релиз Der Bajazzo
Der Bajazzo2000 · Сингл · Ruggero Leoncavallo
Релиз "Nessun dorma" - Opernarien von Puccini und Verdi
"Nessun dorma" - Opernarien von Puccini und Verdi1996 · Альбом · Sándor Kónya
Релиз Leichte Klassik / Operetten Hits - 2
Leichte Klassik / Operetten Hits - 21994 · Сингл · Herbert Ernst Groh

Sándor Kónya
Артист

Sándor Kónya

Дмитрий Александрович Хворостовский
Артист

Дмитрий Александрович Хворостовский

Jonas Kaufmann
Артист

Jonas Kaufmann

Оркестр Московского театра оперетты
Артист

Оркестр Московского театра оперетты

Orchestra Del Maggio Musicale Fiorentino
Артист

Orchestra Del Maggio Musicale Fiorentino

Эльмар Абусалимов
Артист

Эльмар Абусалимов

Герард Васильев
Артист

Герард Васильев

Неэме Ярви
Артист

Неэме Ярви

Nikolay Kopylov
Артист

Nikolay Kopylov

Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
Артист

Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma

William Matteuzzi
Артист

William Matteuzzi

Светлана Варгузова
Артист

Светлана Варгузова

Carlo Bergonzi
Артист

Carlo Bergonzi