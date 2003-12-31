Трек · 2003
Coro De Los Esclavos Hebreos De La Ópera "Nabucco" "Va, Pensiero"
Информация о правообладателе: Destino Musical
Текст песни
Va, pensiero, sull'ali dorate;
Va, ti posa sui clivi, sui colli,
Ove olezzano tepide e molli
L'aure dolci del suolo natal!
Del Giordano le rive saluta,
