Трек  ·  2015

Garota de Saint-Tropez

Jorge Veiga

Исполнитель

Jorge Veiga

Трек Garota de Saint-Tropez

Название

Альбом

1

Трек Garota de Saint-Tropez

Garota de Saint-Tropez

Jorge Veiga

Best of Samba : Rio Vibes

2:40

Информация о правообладателе: BNF Collection

Другие альбомы артиста

Релиз O Caricaturista Do Samba
O Caricaturista Do Samba2023 · Альбом · Jorge Veiga
Релиз O Melhor De Jorge Veiga
O Melhor De Jorge Veiga2023 · Альбом · Jorge Veiga
Релиз Alô! Alô! Canta Jorge Veiga
Alô! Alô! Canta Jorge Veiga2023 · Альбом · Jorge Veiga
Релиз Jorge Veiga
Jorge Veiga2023 · Альбом · Jorge Veiga
Релиз Brigitte Bardot
Brigitte Bardot2017 · Сингл · Jorge Veiga
Релиз The Music of Brazil / Jorge Veiga / Recordings 1944-1949
The Music of Brazil / Jorge Veiga / Recordings 1944-19492009 · Альбом · Jorge Veiga
Релиз O Caricaturista Do Samba
O Caricaturista Do Samba1971 · Альбом · Jorge Veiga
Релиз Meu Mundo É Hoje
Meu Mundo É Hoje1966 · Альбом · Jorge Veiga
Релиз Samba do Gato / Recado ao Patrão
Samba do Gato / Recado ao Patrão1966 · Альбом · Jorge Veiga

Похожие артисты

