Информация о правообладателе: BNF Collection
Трек · 2015
Faltava Alguém
#
Название
Альбом
Другие альбомы артиста
O Caricaturista Do Samba2023 · Альбом · Jorge Veiga
O Melhor De Jorge Veiga2023 · Альбом · Jorge Veiga
Alô! Alô! Canta Jorge Veiga2023 · Альбом · Jorge Veiga
Jorge Veiga2023 · Альбом · Jorge Veiga
Brigitte Bardot2017 · Сингл · Jorge Veiga
The Music of Brazil / Jorge Veiga / Recordings 1944-19492009 · Альбом · Jorge Veiga
O Caricaturista Do Samba1971 · Альбом · Jorge Veiga
Meu Mundo É Hoje1966 · Альбом · Jorge Veiga
Samba do Gato / Recado ao Patrão1966 · Альбом · Jorge Veiga