Информация о правообладателе: BNF Collection
Трек · 2015
Lágrimas (Live)
#
Название
Альбом
Другие альбомы артиста
Jackson do Pandeiro2023 · Альбом · Jackson do Pandeiro
Os Melhores Cantores de Forro Brasileiro (The Best Brazilian Forro Singers): 4 Vol2022 · Альбом · Jackson do Pandeiro
Sua Majestade - O Rei Do Ritmo2022 · Альбом · Jackson do Pandeiro
Poeira da Saudade2022 · Альбом · Jackson do Pandeiro
Movie Songs2022 · Альбом · Jackson do Pandeiro
Fresh Fruit2022 · Альбом · Jackson do Pandeiro
Arrows in the Gale2022 · Альбом · Jackson do Pandeiro
Xote de Copacabana2021 · Альбом · Jackson do Pandeiro
Forró em Caruaru2021 · Альбом · Jackson do Pandeiro
Strike Up The Band2021 · Альбом · Jackson do Pandeiro
Goodbye2021 · Альбом · Jackson do Pandeiro
Cherry2021 · Альбом · Jackson do Pandeiro
Vou Buscar Maria2021 · Альбом · Jackson do Pandeiro
Down2021 · Альбом · Jackson do Pandeiro
Headman2021 · Альбом · Jackson do Pandeiro
Forro Na Gafieira / Cantiga Do Sapo2020 · Альбом · Jackson do Pandeiro
Barber2020 · Альбом · Jackson do Pandeiro
Slow Motion2020 · Альбом · Jackson do Pandeiro
Salon2020 · Альбом · Jackson do Pandeiro
Flapping Wings2020 · Альбом · Jackson do Pandeiro