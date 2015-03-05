О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Jayshree Bhojaviya

Jayshree Bhojaviya

Трек  ·  2015

Jay Jay Shitala Maa

Jayshree Bhojaviya

Исполнитель

Jayshree Bhojaviya

Трек Jay Jay Shitala Maa

#

Название

Альбом

1

Трек Jay Jay Shitala Maa

Jay Jay Shitala Maa

Jayshree Bhojaviya

Aarti Vandana

5:40

Информация о правообладателе: Ashok Records

Другие альбомы артиста

Релиз Madi Tara Aavvana Endhan Thaya- Garba Song
Madi Tara Aavvana Endhan Thaya- Garba Song2021 · Альбом · Jayshree Bhojaviya
Релиз Mata Randal Aavo Ne Mara Aangne
Mata Randal Aavo Ne Mara Aangne2021 · Альбом · Jayshree Bhojaviya
Релиз Madi Tara Kumkum Pagla
Madi Tara Kumkum Pagla2021 · Альбом · Jayshree Bhojaviya
Релиз Sona No Garbo Shire Ambe Maa
Sona No Garbo Shire Ambe Maa2021 · Альбом · Jayshree Bhojaviya
Релиз Sathiya Puravo Dware Aaj Mare Aangne Padharshe Maa Pavavali
Sathiya Puravo Dware Aaj Mare Aangne Padharshe Maa Pavavali2021 · Альбом · Jayshree Bhojaviya
Релиз Sona No Garbo Shire Ambe Maa
Sona No Garbo Shire Ambe Maa2021 · Альбом · Jayshree Bhojaviya
Релиз Madi Tara Kumkum Pagla
Madi Tara Kumkum Pagla2021 · Альбом · Jayshree Bhojaviya
Релиз Sathiya Puravo Dware Aaj Mare Aangne Padharshe Maa Pavavali
Sathiya Puravo Dware Aaj Mare Aangne Padharshe Maa Pavavali2021 · Альбом · Jayshree Bhojaviya
Релиз Maa Meldi Ni Utpati - Meldi Maa Na Dakla, Pt. 1 & 2
Maa Meldi Ni Utpati - Meldi Maa Na Dakla, Pt. 1 & 22020 · Альбом · Jayshree Bhojaviya
Релиз Madi Tara Aghor Nagara Vage (Meldi Maa Ni Aarti)
Madi Tara Aghor Nagara Vage (Meldi Maa Ni Aarti)2020 · Альбом · Jayshree Bhojaviya
Релиз Shree Vishwambhari Stuti
Shree Vishwambhari Stuti2020 · Альбом · Bipin Sathiya
Релиз Gayatri Maa Ni Aarti
Gayatri Maa Ni Aarti2020 · Альбом · Bipin Sathiya
Релиз Khodiyar Maa Ni Aarti
Khodiyar Maa Ni Aarti2020 · Альбом · Bipin Sathiya
Релиз Jay Adhyashakti Aarti
Jay Adhyashakti Aarti2020 · Альбом · Bipin Sathiya
Релиз Aarti Vandana
Aarti Vandana2015 · Альбом · Bipin Sathiya
Релиз Kanya Viday
Kanya Viday2012 · Альбом · Jayshree Bhojaviya
Релиз Saybo Re Govadiyo
Saybo Re Govadiyo2006 · Альбом · Praful Dave
Релиз Khamma Kare Maa Khodal Maa
Khamma Kare Maa Khodal Maa1995 · Альбом · Keshubhai Bhojaviya
Релиз Maa Na Dakla Navlakh Putadiyu No Chandarvo
Maa Na Dakla Navlakh Putadiyu No Chandarvo1990 · Альбом · Jayshree Bhojaviya

Похожие артисты

Jayshree Bhojaviya
Артист

Jayshree Bhojaviya

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож