Информация о правообладателе: 2015 ts digital sound
Трек · 2015
A Night in Tunisia, Pt. 1
#
Название
Альбом
Другие альбомы артиста
They're Beginning to Notice Me2022 · Альбом · Charlie Parker
The Connoisseur2021 · Альбом · Charlie Parker
Outing2021 · Альбом · Charlie Parker
Charlie Parker2021 · Альбом · Charlie Parker Septet
Yardbird Suite2020 · Альбом · Chuck Copely
Quirky Flowers2020 · Альбом · Charlie Parker
Star of Bethlehem2019 · Альбом · Charlie Parker
Congo Explorer2019 · Альбом · Chuck Copely Jam Session
Yardbird Suite2018 · Альбом · Charlie Parker All Stars
Yardbird Jams2018 · Альбом · Charlie Parker All Stars
Strong As An Ox2016 · Альбом · Charlie Parker
Kingfisher2016 · Альбом · Charlie Parker
Empire Room2016 · Альбом · Charlie Parker
All The Bars2016 · Альбом · Charlie Parker
The Plan2016 · Альбом · Charlie Parker
Fashionable2015 · Альбом · Charlie Parker
Time For Two2015 · Альбом · Charlie Parker
Optical Illusion2015 · Альбом · Charlie Parker