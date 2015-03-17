О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Stanley Turrentine

Stanley Turrentine

Трек  ·  2015

Soft Pedal Blues

Stanley Turrentine

Исполнитель

Stanley Turrentine

Трек Soft Pedal Blues

#

Название

Альбом

1

Трек Soft Pedal Blues

Soft Pedal Blues

Stanley Turrentine

Shy By Nature

7:22

Информация о правообладателе: 2015 cappo digital
Волна по треку
Волна по треку
Волна по треку

Волна по треку


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Jazz Legends
Jazz Legends2024 · Сингл · Stanley Turrentine
Релиз Merry Christmas and A Happy New Year from Stanley Turrentine
Merry Christmas and A Happy New Year from Stanley Turrentine2023 · Сингл · Stanley Turrentine
Релиз Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Stanley Turrentine
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Stanley Turrentine2023 · Сингл · Stanley Turrentine
Релиз Music around the World by Stanley Turrentine
Music around the World by Stanley Turrentine2023 · Сингл · Stanley Turrentine
Релиз JazzOmatic
JazzOmatic2023 · Сингл · Stanley Turrentine
Релиз Giants Of Jazz
Giants Of Jazz2022 · Сингл · Stanley Turrentine
Релиз Giants Of Jazz
Giants Of Jazz2022 · Сингл · Stanley Turrentine
Релиз Colorful Mix
Colorful Mix2022 · Альбом · The Three Sounds
Релиз Colorful Mix
Colorful Mix2022 · Альбом · Stanley Turrentine
Релиз Duet
Duet2022 · Альбом · Stanley Turrentine
Релиз Goblins
Goblins2022 · Альбом · Stanley Turrentine
Релиз Movie Songs
Movie Songs2022 · Альбом · Stanley Turrentine
Релиз Sweet Angel, Whisper
Sweet Angel, Whisper2022 · Альбом · Stanley Turrentine
Релиз Those Draftin' Blues
Those Draftin' Blues2022 · Альбом · Stanley Turrentine
Релиз Arrows in the Gale
Arrows in the Gale2022 · Альбом · Stanley Turrentine
Релиз Look Out!
Look Out!2021 · Альбом · Stanley Turrentine
Релиз Happy Little Country Girl
Happy Little Country Girl2021 · Альбом · Stanley Turrentine
Релиз Sweet Saturday Night
Sweet Saturday Night2021 · Альбом · Stanley Turrentine
Релиз Cherry
Cherry2021 · Альбом · Stanley Turrentine
Релиз Star Bright
Star Bright2021 · Альбом · Tommy Turrentine

Похожие артисты

Stanley Turrentine
Артист

Stanley Turrentine

Stan Getz
Артист

Stan Getz

John Coltrane
Артист

John Coltrane

Miles Davis
Артист

Miles Davis

Chet Baker
Артист

Chet Baker

Ben Webster
Артист

Ben Webster

Coleman Hawkins
Артист

Coleman Hawkins

Art Blakey
Артист

Art Blakey

John Coltrane Quartet
Артист

John Coltrane Quartet

Dizzy Gillespie
Артист

Dizzy Gillespie

Baxter Williams
Артист

Baxter Williams

Art Pepper
Артист

Art Pepper

Carl Winther
Артист

Carl Winther