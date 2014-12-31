Информация о правообладателе: DigiNorth
Трек · 2014
Sore Feet & Heartbeats
Другие альбомы артиста
Tangerine Skies (Luleå Pride Anthem)2021 · Сингл · The Magnettes
We Make It Look Easy2021 · Сингл · The Magnettes
American2020 · Сингл · The Magnettes
Shakes (Falling in Love)2019 · Сингл · The Magnettes
Kim n Kanye2019 · Сингл · The Magnettes
Anx2018 · Сингл · The Magnettes
Young and Wild (Acoustic)2017 · Сингл · The Magnettes
To the Water2017 · Сингл · Magnet
(Pretty) Bad Girl2017 · Сингл · The Magnettes
Ugly Youth2017 · Альбом · The Magnettes
So Bad2017 · Сингл · The Magnettes
Young and Wild2017 · Сингл · The Magnettes
Sad Girls Club2017 · Сингл · The Magnettes
Hollywood2016 · Сингл · The Magnettes
Killers in a Ghost Town2016 · Сингл · The Magnettes
Bones2015 · Сингл · The Magnettes
Sore Feet & Heartbeats2014 · Альбом · The Magnettes
Who We Are2014 · Альбом · The Magnettes
Paper Cut2012 · Сингл · The Magnettes