José Falgarona

Трек  ·  2015

Suite espagnole No. 1, Op. 47: No. 1, Granada "Serenata"

Исполнитель

Трек Suite espagnole No. 1, Op. 47: No. 1, Granada "Serenata"

Название

Альбом

1

Трек Suite espagnole No. 1, Op. 47: No. 1, Granada "Serenata"

Suite espagnole No. 1, Op. 47: No. 1, Granada "Serenata"

Best of Albéniz

5:14

Информация о правообладателе: BNF Collection

Другие альбомы артиста

Релиз Albéniz: Iberia (Mono Version)
Albéniz: Iberia (Mono Version)2016 · Альбом · José Falgarona
Релиз Granados: Goyescas (Mono Version)
Granados: Goyescas (Mono Version)2016 · Альбом · José Falgarona
Релиз Musique espagnole du XVIIIe siècle pour le clavier (Mono Version)
Musique espagnole du XVIIIe siècle pour le clavier (Mono Version)2015 · Альбом · José Falgarona
Релиз Albéniz: Suites espagnoles Nos. 1 & 2 (Mono Version)
Albéniz: Suites espagnoles Nos. 1 & 2 (Mono Version)2015 · Альбом · José Falgarona
Релиз Granados: Danses espagnoles (Mono Version)
Granados: Danses espagnoles (Mono Version)2015 · Сингл · José Falgarona
Релиз De Falla: Danses extraites du Tricorne et de L'amour sorcier (Piano Version, Mono Version)
De Falla: Danses extraites du Tricorne et de L'amour sorcier (Piano Version, Mono Version)2015 · Сингл · José Falgarona
Релиз Albéniz: Suites espagnoles No. 1, Op. 47 & No. 2, Op. 97, extraits (Mono Version)
Albéniz: Suites espagnoles No. 1, Op. 47 & No. 2, Op. 97, extraits (Mono Version)2014 · Альбом · José Falgarona
Релиз Granados: Danses espagnoles (Mono Version)
Granados: Danses espagnoles (Mono Version)2013 · Альбом · José Falgarona
Релиз Albéniz: Suites espagnoles Nos. 1 & 2
Albéniz: Suites espagnoles Nos. 1 & 21961 · Альбом · José Falgarona
Релиз Albéniz: Suites espagnoles No. 1, Op. 47 & No. 2, Op. 97, extraits
Albéniz: Suites espagnoles No. 1, Op. 47 & No. 2, Op. 97, extraits1960 · Альбом · José Falgarona
Релиз De Falla: Danses extraites du Tricorne et de L'amour sorcier
De Falla: Danses extraites du Tricorne et de L'amour sorcier1960 · Альбом · José Falgarona
Релиз Granados: Danses espagnoles
Granados: Danses espagnoles1958 · Альбом · José Falgarona
Релиз Musique espagnole du XVIIIe siècle pour le clavier
Musique espagnole du XVIIIe siècle pour le clavier1955 · Альбом · José Falgarona

