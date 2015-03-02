Suite espagnole No. 1, Op. 47: No. 3, Sevilla "Sevillanas"

Albéniz: Iberia (Mono Version)

2016 · Альбом · José Falgarona

Granados: Goyescas (Mono Version)

2016 · Альбом · José Falgarona

Musique espagnole du XVIIIe siècle pour le clavier (Mono Version)

2015 · Альбом · José Falgarona

Albéniz: Suites espagnoles Nos. 1 & 2 (Mono Version)

2015 · Альбом · José Falgarona

Granados: Danses espagnoles (Mono Version)

2015 · Сингл · José Falgarona

De Falla: Danses extraites du Tricorne et de L'amour sorcier (Piano Version, Mono Version)

2015 · Сингл · José Falgarona

Albéniz: Suites espagnoles No. 1, Op. 47 & No. 2, Op. 97, extraits (Mono Version)

2014 · Альбом · José Falgarona

Granados: Danses espagnoles (Mono Version)

2013 · Альбом · José Falgarona

Albéniz: Suites espagnoles Nos. 1 & 2

1961 · Альбом · José Falgarona

Albéniz: Suites espagnoles No. 1, Op. 47 & No. 2, Op. 97, extraits

1960 · Альбом · José Falgarona

De Falla: Danses extraites du Tricorne et de L'amour sorcier

1960 · Альбом · José Falgarona

Granados: Danses espagnoles

1958 · Альбом · José Falgarona

Musique espagnole du XVIIIe siècle pour le clavier