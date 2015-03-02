Информация о правообладателе: BNF Collection
Трек · 2015
Iberia, Cahier I: No. 2, Le port (Arr. for Orchestra By Enrique Fernández Arbós)
Другие альбомы артиста
Antal Dorati Conducts Minnesota Orchestra & London Symphony Orchestra2023 · Сингл · Antal Dorati
Wagner · Der fliegende Holländer2023 · Сингл · Giorgio Tozzi
Tchaikovsky Italian Capriccio, Op.452022 · Сингл · Antal Dorati
Symphonies of the Swan Lake2022 · Альбом · Rafael Druian
Leontyne Price in Aida2022 · Альбом · Antal Dorati
The Swan Lake - Vintage Sounds2022 · Альбом · Antal Dorati
Aïda - Vintage Sounds2022 · Альбом · Leontyne Price
Walton: Facade; Stravinsky: The Soldier's Tale2021 · Сингл · Sir William Walton
Best Collection Swan Lake, Vol. 12020 · Альбом · Antal Dorati
Leontyne Price - "Such a unique and incrdible pure voice"2020 · Альбом · Minneapolis Symphony Orchestra
Grieg: Piano Concerto in A Minor2020 · Альбом · Rca Victor Symphony Orchestra
Beethoven: Piano Concerto No. 4 In G, Op. 582020 · Альбом · Gina Bachauer
Piotr ilitch tchaïkovski, symphonie n° 6 "Pathétique"2018 · Сингл · Wiener Symphoniker
Felix mendelssohn, les hébrides / Ouverture, symphonie n° 3 "Ecossaise"2018 · Сингл · London Symphony Orchestra
Doráti In Holland2017 · Альбом · Concertgebouw Orkest
Les grands compositeurs de la musique classique : Serge Prokofiev, Vol. 42017 · Альбом · London Symphony Orchestra
Tchaikovsky The Nutcracker Op. 71, Act I2016 · Альбом · Antal Dorati
Dvorak Symphony No. 7 & 82016 · Альбом · Antal Dorati
Schoenberg & Webern Five Pieces for Orchestra and Berg Three Pieces for Orchestra & Lulu Suite2016 · Альбом · Antal Dorati
Tchaikovsky Symphony No. 4 and Borodine Prince Igor Overture2016 · Альбом · Antal Dorati