Информация о правообладателе: BNF Collection
Rafael Ferrer
Orchestra, Rafael Ferrer
Трек · 2015
12 Piezas Características, Op. 92: No. 12, Torre Bermeja (Orchestral Version)
Другие альбомы артиста
La del Soto del Parral2018 · Альбом · Rafael Ferrer
Musique populaire espagnole (Mono Version)2014 · Альбом · Rafael Ferrer
Ruperto Chapí: La Revoltosa [Zarzuela en Un Acto] (1954)2013 · Альбом · Rafael Ferrer
Pablo Luna: Molinos de Viento [Zarzuela en Un Acto] (1954)2013 · Альбом · Lolita Torrentó
Reveriano Soutullo and Juan Vert: La del Soto del Parral (1954)2013 · Альбом · María Espinalt
Amadeo Vives: Bohemios (1954)2013 · Альбом · Marcos Redondo
El Cojo Enamorao/Suites de Danzas/Palillos y Taconeo2011 · Альбом · Orquesta Sinfónica Española
Rodrigo: Concierto de Aranjuez1989 · Альбом · Orquesta Sinfonica De Barcelona