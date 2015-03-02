О нас

Orchestra, Rafael Ferrer

Трек  ·  2015

12 Piezas Características, Op. 92: No. 12, Torre Bermeja (Orchestral Version)

Исполнитель

Трек 12 Piezas Características, Op. 92: No. 12, Torre Bermeja (Orchestral Version)

Название

Альбом

1

12 Piezas Características, Op. 92: No. 12, Torre Bermeja (Orchestral Version)

Best of Albéniz

3:47

Информация о правообладателе: BNF Collection

Другие альбомы артиста

Релиз La del Soto del Parral
La del Soto del Parral2018 · Альбом · Rafael Ferrer
Релиз Musique populaire espagnole (Mono Version)
Musique populaire espagnole (Mono Version)2014 · Альбом · Rafael Ferrer
Релиз Ruperto Chapí: La Revoltosa [Zarzuela en Un Acto] (1954)
Ruperto Chapí: La Revoltosa [Zarzuela en Un Acto] (1954)2013 · Альбом · Rafael Ferrer
Релиз Pablo Luna: Molinos de Viento [Zarzuela en Un Acto] (1954)
Pablo Luna: Molinos de Viento [Zarzuela en Un Acto] (1954)2013 · Альбом · Lolita Torrentó
Релиз Reveriano Soutullo and Juan Vert: La del Soto del Parral (1954)
Reveriano Soutullo and Juan Vert: La del Soto del Parral (1954)2013 · Альбом · María Espinalt
Релиз Amadeo Vives: Bohemios (1954)
Amadeo Vives: Bohemios (1954)2013 · Альбом · Marcos Redondo
Релиз El Cojo Enamorao/Suites de Danzas/Palillos y Taconeo
El Cojo Enamorao/Suites de Danzas/Palillos y Taconeo2011 · Альбом · Orquesta Sinfónica Española
Релиз Rodrigo: Concierto de Aranjuez
Rodrigo: Concierto de Aranjuez1989 · Альбом · Orquesta Sinfonica De Barcelona

Похожие артисты

Rafael Ferrer
Артист

Rafael Ferrer

Joaquín Rodrigo
Артист

Joaquín Rodrigo

Raphaël Feuillâtre
Артист

Raphaël Feuillâtre

Los Romeros
Артист

Los Romeros

Zoltan Tokos
Артист

Zoltan Tokos

Владимир Курлин
Артист

Владимир Курлин

Джордж Гершвин
Артист

Джордж Гершвин

San Antonio Symphony Orchestra
Артист

San Antonio Symphony Orchestra

Victor Alessandro
Артист

Victor Alessandro

Артём Дервоед
Артист

Артём Дервоед

Luis Antonio Garcia Navarro
Артист

Luis Antonio Garcia Navarro

Ida Presti
Артист

Ida Presti

Sándor Szabó
Артист

Sándor Szabó