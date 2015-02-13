О нас

Информация о правообладателе: Archivi del Novecento

Другие альбомы артиста

Релиз Donizetti - L'elisir d'amore
Donizetti - L'elisir d'amore2024 · Сингл · Gabriele Santini
Релиз École italienne de chant (Mono Version)
École italienne de chant (Mono Version)2016 · Альбом · Aureliano Pertile
Релиз Menotti: Amelia al ballo (Mono Version)
Menotti: Amelia al ballo (Mono Version)2016 · Альбом · Margherita Carosio
Релиз Donizetti: L'élixir d'amour (Mono Version)
Donizetti: L'élixir d'amour (Mono Version)2015 · Альбом · Margherita Carosio
Релиз Airs de La bohème & La traviata (Mono Version)
Airs de La bohème & La traviata (Mono Version)2015 · Сингл · Margherita Carosio
Релиз Donizetti & Bellini: Airs d'opéras (Mono Version)
Donizetti & Bellini: Airs d'opéras (Mono Version)2015 · Сингл · Margherita Carosio
Релиз Gian Carlo Menotti: Amelia al Ballo [Opera Buffa in One Act] (1954)
Gian Carlo Menotti: Amelia al Ballo [Opera Buffa in One Act] (1954)2013 · Сингл · Rolando Panerai
Релиз The Singing Actor, Vol. 6
The Singing Actor, Vol. 62013 · Альбом · Philharmonia Orchestra, Tito Gobbi
Релиз Lebendige Vergangenheit - Margherita Carosio
Lebendige Vergangenheit - Margherita Carosio2006 · Альбом · Margherita Carosio
Релиз Menotti: Amelia Al Ballo
Menotti: Amelia Al Ballo2006 · Альбом · Margherita Carosio
Релиз Menotti: Amelia Al Ballo
Menotti: Amelia Al Ballo2000 · Сингл · Gian Carlo Menotti
Релиз L'Elisir D'Amore
L'Elisir D'Amore2000 · Альбом · Gaetano Donizetti
Релиз Giuseppe di Stefano - Concerti Martini & Rossi
Giuseppe di Stefano - Concerti Martini & Rossi1956 · Альбом · Oliviero De Fabritiis
Релиз Donizetti & Bellini: Airs d'opéras
Donizetti & Bellini: Airs d'opéras1952 · Сингл · Margherita Carosio

Похожие артисты

Margherita Carosio
Артист

Margherita Carosio

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож