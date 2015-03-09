О нас

Ilan

Ilan

Трек  ·  2015

Pyramids: Remake Remixed to DVBBS & Dropgun Feat Sanjin

3 лайка

Ilan

Исполнитель

Ilan

Трек Pyramids: Remake Remixed to DVBBS & Dropgun Feat Sanjin

#

Название

Альбом

1

Трек Pyramids: Remake Remixed to DVBBS & Dropgun Feat Sanjin

Pyramids: Remake Remixed to DVBBS & Dropgun Feat Sanjin

Ilan

Firestone Hits 2015

3:11

Текст песни

Walk in the dance brand new shades on...

Pon the floor all the gal dem a stay pon

Nuff, kush and ting, we blaze on

High like a pyramid

Freemason

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Comp Hit Rec
