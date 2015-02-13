Информация о правообладателе: Archivi del Novecento
Трек · 2015
Il barbiere di Siviglia: "Largo al factotum"
Другие альбомы артиста
Lebendige Vergangenheit, Vol. 22000 · Альбом · Gaetano Donizetti
Giordani: Caro mio ben1929 · Сингл · unknown orchestra
Tagliaferri: Mandulinata a Napule1929 · Сингл · Umberto Urbano
Cottrau: Addio mia bella Napoli1929 · Сингл · Umberto Urbano
Mozart: Deh, vieni alla finestra1929 · Сингл · Umberto Urbano
Perez Freire: Ay, ay, ay! (Serenata Criolla)1929 · Сингл · Orchestra
Di Capua: O sole mio1928 · Сингл · Johann Heidenreich
Mozart: Don Giovanni, K. 527: Fin ch'han dal vino1928 · Сингл · unknown orchestra
Tosti: L'ultima canzone1928 · Сингл · Staatskapelle Berlin
Denza: Si vous l'aviez compris1928 · Сингл · unknown orchestra
Leoncavallo: Pagliacci: Prologue1928 · Сингл · Manfred Gurlitt
Verdi: Un ballo in maschera: Eri tu che macchiavi1928 · Сингл · Johann Heidenreich
Rossini: Largo al factotum1928 · Сингл · Orchestra
Verdi: Otello: Era la notte1925 · Сингл · Umberto Urbano