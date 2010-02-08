О нас

Demet Sağıroğlu

Demet Sağıroğlu

Трек  ·  2010

Silkelen!

Demet Sağıroğlu

Исполнитель

Demet Sağıroğlu

Трек Silkelen!

1

Трек Silkelen!

Silkelen!

Demet Sağıroğlu

Turkish Pop Hits, Vol. 2

3:08

Текст песни

Sanki bu aralar yeni bi' şey olacak

Belki de yılların intikamı çıkacak

Artık yüzünü gösterecek bu güneş

Hissediyorum, bu aralar doğacak

Silkelen, silkelen kalbim

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Lolas World Records

