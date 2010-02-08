Трек · 2010
Beni Benle Böyle
Информация о правообладателе: Lolas World Records
Görmeden uyku tutmaz gözlerim bu gece
Ah bilsen canım nasıl, nasıl çeker seni
Duymaya sanki hazır ayak seslerini
Kandilim söndü bak, özlerim ben her gece
Türlü oyunlar oynar beynim sanki bana
