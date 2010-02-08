О нас

Найти трек, подкаст, книгу...

Funda Arar

Funda Arar

Трек  ·  2010

Beni Benle Böyle

10 лайков

Funda Arar

Исполнитель

Funda Arar

Трек Beni Benle Böyle

#

Название

Альбом

1

Трек Beni Benle Böyle

Beni Benle Böyle

Funda Arar

Turkish Pop Hits, Vol. 2

5:03

Текст песни

Görmeden uyku tutmaz gözlerim bu gece

Ah bilsen canım nasıl, nasıl çeker seni

Duymaya sanki hazır ayak seslerini

Kandilim söndü bak, özlerim ben her gece

Türlü oyunlar oynar beynim sanki bana

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Lolas World Records
