О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Sezen Aksu

Sezen Aksu

Трек  ·  2010

Olmaz Olsun (Özhan Özal Radio Edit)

20 лайков

Sezen Aksu

Исполнитель

Sezen Aksu

Трек Olmaz Olsun (Özhan Özal Radio Edit)

#

Название

Альбом

1

Трек Olmaz Olsun (Özhan Özal Radio Edit)

Olmaz Olsun (Özhan Özal Radio Edit)

Sezen Aksu

Turkish Pop Hits, Vol. 2

4:05

Текст песни

Olmaz olsun cüzdanımda milyonlar

Kalbimde sevgin oldukça

Zenginlik, mal, mülk, para neye yarar

Yanımda sen olmayınca

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Lolas World Records
Волна по треку
Волна по треку
Волна по треку

Волна по треку


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Hey Gidi Yıllar
Hey Gidi Yıllar2025 · Сингл · Sezen Aksu
Релиз Bir Çocuk Sevdim
Bir Çocuk Sevdim2025 · Сингл · Mengene
Релиз Begonvil
Begonvil2024 · Сингл · Sezen Aksu
Релиз Yavrucanım (İyilikle Büyüsün)
Yavrucanım (İyilikle Büyüsün)2022 · Сингл · Sezen Aksu
Релиз Sezen Aksu Ninni
Sezen Aksu Ninni2021 · Сингл · Sezen Aksu
Релиз Adı Menekşe
Adı Menekşe2020 · Сингл · Sezen Aksu
Релиз Denge
Denge2020 · Сингл · Sezen Aksu
Релиз İnce Mevzu
İnce Mevzu2020 · Сингл · Sezen Aksu
Релиз Ruhuma Asla (Kivanch K. Remix)
Ruhuma Asla (Kivanch K. Remix)2020 · Сингл · Sezen Aksu
Релиз Ben Sevdalı Sen Belalı
Ben Sevdalı Sen Belalı2020 · Сингл · Sezen Aksu
Релиз Şimal Yıldızı
Şimal Yıldızı2020 · Сингл · Sezen Aksu
Релиз Kusura Bakma
Kusura Bakma2020 · Сингл · Sezen Aksu
Релиз Yola Çıkmalı
Yola Çıkmalı2020 · Сингл · Sezen Aksu
Релиз Hazan
Hazan2020 · Сингл · Sezen Aksu
Релиз Erkek Güzeli
Erkek Güzeli2020 · Сингл · Sezen Aksu
Релиз Tutuklu
Tutuklu2020 · Сингл · Sezen Aksu
Релиз Ruhuma Asla
Ruhuma Asla2020 · Сингл · Sezen Aksu
Релиз Kaderim
Kaderim2020 · Сингл · Sezen Aksu
Релиз Bir Vurgun Bu Sevda
Bir Vurgun Bu Sevda2020 · Сингл · Sezen Aksu
Релиз Konduramadım
Konduramadım2020 · Альбом · Sezen Aksu

Похожие артисты

Sezen Aksu
Артист

Sezen Aksu

Demet Akalin
Артист

Demet Akalin

Yalın
Артист

Yalın

Ozan Doğulu
Артист

Ozan Doğulu

İrem Derici
Артист

İrem Derici

Ziynet Sali
Артист

Ziynet Sali

Aydın Kurtoğlu
Артист

Aydın Kurtoğlu

Atiye
Артист

Atiye

Murat Boz
Артист

Murat Boz

Mustafa Ceceli
Артист

Mustafa Ceceli

Ekin Uzunlar
Артист

Ekin Uzunlar

Sakiler
Артист

Sakiler

Erdem Kınay
Артист

Erdem Kınay