Трек · 2010
Olmaz Olsun (Özhan Özal Radio Edit)
20 лайков
#
Название
Альбом
Информация о правообладателе: Lolas World Records
Текст песни
Olmaz olsun cüzdanımda milyonlar
Kalbimde sevgin oldukça
Zenginlik, mal, mülk, para neye yarar
Yanımda sen olmayınca
Чтобы увидеть полный текст,
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Hey Gidi Yıllar2025 · Сингл · Sezen Aksu
Bir Çocuk Sevdim2025 · Сингл · Mengene
Begonvil2024 · Сингл · Sezen Aksu
Yavrucanım (İyilikle Büyüsün)2022 · Сингл · Sezen Aksu
Sezen Aksu Ninni2021 · Сингл · Sezen Aksu
Adı Menekşe2020 · Сингл · Sezen Aksu
Denge2020 · Сингл · Sezen Aksu
İnce Mevzu2020 · Сингл · Sezen Aksu
Ruhuma Asla (Kivanch K. Remix)2020 · Сингл · Sezen Aksu
Ben Sevdalı Sen Belalı2020 · Сингл · Sezen Aksu
Şimal Yıldızı2020 · Сингл · Sezen Aksu
Kusura Bakma2020 · Сингл · Sezen Aksu
Yola Çıkmalı2020 · Сингл · Sezen Aksu
Hazan2020 · Сингл · Sezen Aksu
Erkek Güzeli2020 · Сингл · Sezen Aksu
Tutuklu2020 · Сингл · Sezen Aksu
Ruhuma Asla2020 · Сингл · Sezen Aksu
Kaderim2020 · Сингл · Sezen Aksu
Bir Vurgun Bu Sevda2020 · Сингл · Sezen Aksu
Konduramadım2020 · Альбом · Sezen Aksu