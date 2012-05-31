О нас

Женя Любич

Женя Любич

Женя Любич

Трек  ·  2012

Ракета

55 лайков

Женя Любич

Исполнитель

Женя Любич

Трек Ракета

#

Название

Альбом

1

Трек Ракета

Ракета

Женя Любич

Степной волк

3:33

Текст песни

Утренняя ракета взлетает, и ее поймают

Замкнутые пространства,

Только не хватает...

Он наверное не знает, что еще не проснулась,

Но он все-таки мечтает,

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Aerosound
