Информация о правообладателе: Comp Hit Rec
Трек · 2015
Pray to God (Remixed Sound Version)
Другие альбомы артиста
Ami Tomare Harale Moribo2025 · Сингл · Salma
Love Me, Kiss Me2025 · Сингл · Salma
Little Things2024 · Сингл · Salma
Chokh Ferena2024 · Сингл · Salma
Tanjung Baru2024 · Сингл · Salma
Ujan Ganger Majhi2024 · Сингл · Salma
Nabi Muhammad Mataharinya Dunia2024 · Сингл · Lisna
Nidoyare2024 · Сингл · Salma
Noyone Tumi2023 · Сингл · Salma
Mone Koto Jala2023 · Сингл · Salma
Haat Charo Nagor2023 · Сингл · Munshi Jewel
Gramer Pola Sohorer Maiya2023 · Сингл · Shimul Hasan Baul
Tomar Ekla Jodi Lage Sujon2023 · Сингл · Rifat
Ami Jotoi Kori Kanna kati2023 · Сингл · Salma
Gramer Pola Sohorer Maiya2023 · Сингл · Salma
Morshid2023 · Сингл · Salma
Rongila Sagoi2023 · Сингл · Salma
Moner Ghore Probesh Nished2023 · Сингл · Gamcha Palash
Ore Kalachan2023 · Сингл · Gamcha Palash
Dukkho Boye Chola Nodi2023 · Сингл · Salma