Barbara Lea

Barbara Lea

Трек  ·  2015

Ain't Misbehavin'

Barbara Lea

Исполнитель

Barbara Lea

Трек Ain't Misbehavin'

#

Название

Альбом

1

Трек Ain't Misbehavin'

Ain't Misbehavin'

Barbara Lea

Ain't Misbehavin'

2:46

Информация о правообладателе: EG Jazz

Другие альбомы артиста

Релиз Remastered Hits
Remastered Hits2021 · Альбом · Barbara Lea
Релиз Barbara Lea with the Johnny Windhurst Quintets
Barbara Lea with the Johnny Windhurst Quintets2021 · Альбом · Barbara Lea
Релиз Flapping Wings
Flapping Wings2020 · Альбом · Barbara Lea
Релиз Rooftop Storys
Rooftop Storys2018 · Альбом · Barbara Lea
Релиз A Woman In Love
A Woman In Love2017 · Альбом · Barbara Lea
Релиз At the Atlanta Jazz Party
At the Atlanta Jazz Party2016 · Альбом · Bob Havens
Релиз "Hoagy's Children" In a Celebration of Hoagy Carmichael's Music, Vol. 2
"Hoagy's Children" In a Celebration of Hoagy Carmichael's Music, Vol. 22016 · Альбом · Barbara Lea
Релиз Express Yourself
Express Yourself2015 · Альбом · Barbara Lea
Релиз Hide Away
Hide Away2015 · Альбом · Barbara Lea
Релиз Adore
Adore2015 · Альбом · Barbara Lea
Релиз Days To Come
Days To Come2015 · Альбом · Barbara Lea
Релиз A Woman in Love / Babara Lea / Lea in Love
A Woman in Love / Babara Lea / Lea in Love2012 · Альбом · Barbara Lea
Релиз Vocal & Jazz Essentials
Vocal & Jazz Essentials2012 · Альбом · Barbara Lea
Релиз Lea In Love
Lea In Love2006 · Альбом · Barbara Lea
Релиз Do You Know What It Means to Miss New Orleans
Do You Know What It Means to Miss New Orleans2006 · Альбом · Steve Pistorius
Релиз The Devil Is Afraid of Music
The Devil Is Afraid of Music1996 · Альбом · Barbara Lea
Релиз Pousse-Cafe
Pousse-Cafe1992 · Альбом · Marshall Barer
Релиз A Woman in Love
A Woman in Love1991 · Альбом · Billy Taylor
Релиз Barbara Lea
Barbara Lea1991 · Альбом · Barbara Lea
Релиз Sweet and Slow
Sweet and Slow1990 · Альбом · The Legendary Lawson-Haggart Jazz Band

