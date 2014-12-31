Информация о правообладателе: TUTL
Трек · 2014
Jómsvíkingar
#
Название
Альбом
Другие альбомы артиста
Brúðarvísurnar2017 · Альбом · Dansifelagið í Havn
Traditional Ballad Dancing In The Faroes, Vol. 18-192011 · Альбом · Dansifelagið í Havn
Traditional Ballad Dancing In The Faroes, Vol. 16-172010 · Альбом · Dansifelagið í Havn
Traditional Ballad Dancing In The Faroes, Vol. 7-82009 · Альбом · Dansifelagið í Havn
Traditional Ballad Dancing In The Faroes, Vol. 9-102009 · Альбом · Dansifelagið í Havn
Traditional Ballad Dancing In The Faroes, Vol. 11-152009 · Альбом · Dansifelagið í Havn
Traditional Ballad Dancing In The Faroes, Vol. 5-62008 · Альбом · Dansifelagið í Havn
Traditional Ballad Dancing In The Faroes, Vol. 3-42008 · Альбом · Dansifelagið í Havn
Traditional Ballad Dancing In The Faroes, Vol. 1-22008 · Альбом · Dansifelagið í Havn