Другие альбомы артиста

Релиз Brúðarvísurnar
Brúðarvísurnar2017 · Альбом · Dansifelagið í Havn
Релиз Traditional Ballad Dancing In The Faroes, Vol. 18-19
Traditional Ballad Dancing In The Faroes, Vol. 18-192011 · Альбом · Dansifelagið í Havn
Релиз Traditional Ballad Dancing In The Faroes, Vol. 16-17
Traditional Ballad Dancing In The Faroes, Vol. 16-172010 · Альбом · Dansifelagið í Havn
Релиз Traditional Ballad Dancing In The Faroes, Vol. 7-8
Traditional Ballad Dancing In The Faroes, Vol. 7-82009 · Альбом · Dansifelagið í Havn
Релиз Traditional Ballad Dancing In The Faroes, Vol. 9-10
Traditional Ballad Dancing In The Faroes, Vol. 9-102009 · Альбом · Dansifelagið í Havn
Релиз Traditional Ballad Dancing In The Faroes, Vol. 11-15
Traditional Ballad Dancing In The Faroes, Vol. 11-152009 · Альбом · Dansifelagið í Havn
Релиз Traditional Ballad Dancing In The Faroes, Vol. 5-6
Traditional Ballad Dancing In The Faroes, Vol. 5-62008 · Альбом · Dansifelagið í Havn
Релиз Traditional Ballad Dancing In The Faroes, Vol. 3-4
Traditional Ballad Dancing In The Faroes, Vol. 3-42008 · Альбом · Dansifelagið í Havn
Релиз Traditional Ballad Dancing In The Faroes, Vol. 1-2
Traditional Ballad Dancing In The Faroes, Vol. 1-22008 · Альбом · Dansifelagið í Havn

