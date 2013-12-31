О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023.

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Etta Scollo

Etta Scollo

,

Cécile Kempenaers

,

Masashi Tsuji

и 

ещё 1

Трек  ·  2013

Doña sol e viceré

Etta Scollo

Исполнитель

Etta Scollo

Трек Doña sol e viceré

#

Название

Альбом

1

Трек Doña sol e viceré

Doña sol e viceré

Etta Scollo

,

Cécile Kempenaers

,

Masashi Tsuji

,

Rolf Lislevand

Lunaria

3:43

Информация о правообладателе: Casa Musicale Sonzogno

Другие альбомы артиста

Релиз Il Viaggio Di Maria
Il Viaggio Di Maria2019 · Альбом · Etta Scollo
Релиз Il passo interiore
Il passo interiore2018 · Альбом · Etta Scollo
Релиз Tempo al Tempo
Tempo al Tempo2015 · Альбом · Etta Scollo
Релиз Lunaria
Lunaria2013 · Альбом · Etta Scollo
Релиз Cuoresenza
Cuoresenza2011 · Альбом · Etta Scollo
Релиз Il fiore splendente
Il fiore splendente2008 · Альбом · Etta Scollo
Релиз Les siciliens
Les siciliens2007 · Альбом · Etta Scollo
Релиз Canta Ro' in Trio
Canta Ro' in Trio2006 · Альбом · Etta Scollo
Релиз Canta ro’
Canta ro’2005 · Альбом · Etta Scollo
Релиз Casa
Casa2003 · Альбом · Etta Scollo
Релиз In Concerto
In Concerto2002 · Альбом · Etta Scollo
Релиз I Tuoi Fiori
I Tuoi Fiori1999 · Сингл · Etta Scollo
Релиз Blu
Blu1999 · Альбом · Etta Scollo

