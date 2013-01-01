Трек · 2013
Shy Guy (The Voice 2013 Performance)
Информация о правообладателе: Universal Music Australia Pty. Ltd.
Текст песни
I don't want no fly guy
I just want a shy guy
Thats what i want yey
You know what i want yey
Oh lord have mercy mercy mercy
