О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Lyric McFarland

Lyric McFarland

Трек  ·  2013

Shy Guy (The Voice 2013 Performance)

Контент 18+

1 лайк

Lyric McFarland

Исполнитель

Lyric McFarland

Трек Shy Guy (The Voice 2013 Performance)

#

Название

Альбом

1

Трек Shy Guy (The Voice 2013 Performance)

Shy Guy (The Voice 2013 Performance)

Lyric McFarland

Shy Guy

3:30

Текст песни

I don't want no fly guy

I just want a shy guy

Thats what i want yey

You know what i want yey

Oh lord have mercy mercy mercy

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Universal Music Australia Pty. Ltd.

Другие альбомы артиста

Релиз Can You Feel It
Can You Feel It2020 · Сингл · Lyric McFarland
Релиз Grenade
Grenade2020 · Сингл · Lyric McFarland
Релиз Rehab (The Voice Australia 2020 Performance / Live)
Rehab (The Voice Australia 2020 Performance / Live)2020 · Сингл · Lyric McFarland
Релиз What A Wonderful World
What A Wonderful World2013 · Сингл · Lyric McFarland
Релиз Shy Guy
Shy Guy2013 · Сингл · Lyric McFarland
Релиз Let's Stay Together (The Voice 2013 Performance)
Let's Stay Together (The Voice 2013 Performance)2013 · Сингл · Lyric McFarland

Похожие артисты

Lyric McFarland
Артист

Lyric McFarland

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож