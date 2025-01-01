О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Lars Klevstrand

Lars Klevstrand

,

Guttorm Guttormsen Kvintett

Трек  ·  1978

Vi Minner Løgnarane Om Løgnene Deira Og Såleis Vidar Vi Ut Vår Forstand

Lars Klevstrand

Исполнитель

Lars Klevstrand

Трек Vi Minner Løgnarane Om Løgnene Deira Og Såleis Vidar Vi Ut Vår Forstand

#

Название

Альбом

1

Трек Vi Minner Løgnarane Om Løgnene Deira Og Såleis Vidar Vi Ut Vår Forstand

Vi Minner Løgnarane Om Løgnene Deira Og Såleis Vidar Vi Ut Vår Forstand

Lars Klevstrand

,

Guttorm Guttormsen Kvintett

Høysang

3:59

Информация о правообладателе: Universal Music A/S

Другие альбомы артиста

Релиз Stranda vår
Stranda vår2021 · Альбом · Lars Klevstrand
Релиз Vi ska ikke sova
Vi ska ikke sova2015 · Альбом · Lars Klevstrand
Релиз Drømmen Om Kaptein Sorte Bill
Drømmen Om Kaptein Sorte Bill2013 · Альбом · Lars Klevstrand
Релиз Nomadesongar
Nomadesongar2004 · Альбом · Lars Klevstrand
Релиз Himlajord - Lars Klevstrand synger Evert Taube
Himlajord - Lars Klevstrand synger Evert Taube2001 · Альбом · Lars Klevstrand
Релиз Vinternatt
Vinternatt2001 · Альбом · Lars Klevstrand
Релиз Tid å hausta inn
Tid å hausta inn2001 · Альбом · Lars Klevstrand
Релиз Å, Dette Hjartet!
Å, Dette Hjartet!1999 · Альбом · Lars Klevstrand
Релиз Så länge hjärtat kan slå...
Så länge hjärtat kan slå...1998 · Альбом · Lars Klevstrand
Релиз Her!
Her!1987 · Альбом · Lars Klevstrand
Релиз Visions
Visions1983 · Альбом · Lars Klevstrand
Релиз Frie hender
Frie hender1981 · Альбом · Lars Klevstrand
Релиз To i spann
To i spann1979 · Альбом · Lars Klevstrand
Релиз Høysang
Høysang1978 · Альбом · Guttorm Guttormsen Kvintett
Релиз Riv ned gjerdene!
Riv ned gjerdene!1977 · Альбом · Lars Klevstrand
Релиз Twostep og blå ballader
Twostep og blå ballader1974 · Альбом · Lars Klevstrand
Релиз Dobbeltportrett
Dobbeltportrett1969 · Альбом · Lars Klevstrand

Похожие артисты

Lars Klevstrand
Артист

Lars Klevstrand

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож