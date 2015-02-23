О нас

Информация о правообладателе: BNF Collection

Другие альбомы артиста

Релиз Johannes Brahms: Concerto for Violin and Orchestra in D Major, Op. 77
Johannes Brahms: Concerto for Violin and Orchestra in D Major, Op. 772023 · Сингл · Давид Фёдорович Ойстрах
Релиз Johannes Brahms: Concerto for Violin and Orchestra in D Major, Op. 77
Johannes Brahms: Concerto for Violin and Orchestra in D Major, Op. 772022 · Сингл · Давид Фёдорович Ойстрах
Релиз Berg & Schoenberg : Altenberglieder Op. 4 - Verklärte Nacht Chamber - Symphony No. 1
Berg & Schoenberg : Altenberglieder Op. 4 - Verklärte Nacht Chamber - Symphony No. 12022 · Альбом · Orchestre National De La Radiodiffusion Francaise
Релиз Symphony in C Major, L'Arlésienne, Suites Nos. 1 & 2
Symphony in C Major, L'Arlésienne, Suites Nos. 1 & 22021 · Альбом · Orchestre National De La Radiodiffusion Francaise
Релиз Henri Büsser conducts Debussy
Henri Büsser conducts Debussy2018 · Альбом · Orchestre National De La Radiodiffusion Francaise
Релиз Charles Münch conducts Ropartz
Charles Münch conducts Ropartz2018 · Альбом · Charles Munch
Релиз Charles Münch conducts and rehearses Berlioz (2)
Charles Münch conducts and rehearses Berlioz (2)2018 · Альбом · Orchestre National De La Radiodiffusion Francaise
Релиз Concerto in Re maggiore op. 77 per violino e orchestra
Concerto in Re maggiore op. 77 per violino e orchestra2018 · Альбом · Otto Klemperer
Релиз Bizet: Carmen
Bizet: Carmen2017 · Альбом · Sir Thomas Beecham
Релиз Brahms: Violin Concerto & Mozart: Sinfonia Concertante
Brahms: Violin Concerto & Mozart: Sinfonia Concertante2017 · Альбом · Давид Фёдорович Ойстрах
Релиз Falla: El Amor Brujo - Albéniz: El Polo - Surinach: Sinfonietta Flamenca (Stereo Version)
Falla: El Amor Brujo - Albéniz: El Polo - Surinach: Sinfonietta Flamenca (Stereo Version)2016 · Альбом · Orchestre National De La Radiodiffusion Francaise
Релиз Ravel: Le tombeau de Couperin & Boléro (Mono Version)
Ravel: Le tombeau de Couperin & Boléro (Mono Version)2016 · Сингл · Orchestre National De La Radiodiffusion Francaise
Релиз Ravel: L'heure espagnole (Mono Version)
Ravel: L'heure espagnole (Mono Version)2016 · Альбом · Janine Linda
Релиз Nigg & Jolivet: Concertos (Mono Version)
Nigg & Jolivet: Concertos (Mono Version)2016 · Альбом · Orchestre National De La Radiodiffusion Francaise
Релиз Lalo: Ouverture du Roi d'Ys (Mono Version)
Lalo: Ouverture du Roi d'Ys (Mono Version)2016 · Сингл · Orchestre National De La Radiodiffusion Francaise
Релиз Cimarosa, Boieldieu & Auber: Ouvertures (Mono Version)
Cimarosa, Boieldieu & Auber: Ouvertures (Mono Version)2016 · Сингл · Orchestre National De La Radiodiffusion Francaise
Релиз Berlioz: 4 Ouvertures (Mono Version)
Berlioz: 4 Ouvertures (Mono Version)2016 · Сингл · Orchestre National De La Radiodiffusion Francaise
Релиз Poulenc: Gloria & Concerto pour orgue (Mono Version)
Poulenc: Gloria & Concerto pour orgue (Mono Version)2016 · Альбом · Maurice Duruflé
Релиз Prokofiev: Suite d'après L'amour des trois oranges & Suite scythe (Mono Version)
Prokofiev: Suite d'après L'amour des trois oranges & Suite scythe (Mono Version)2016 · Альбом · Orchestre National De La Radiodiffusion Francaise
Релиз Tchaikovsky: Suite de Casse-noisette (Mono Version)
Tchaikovsky: Suite de Casse-noisette (Mono Version)2016 · Альбом · Roger Desormiere

