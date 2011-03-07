О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Текст песни

Sometimes I feel I've got to

Run away I've got to

Get away

From the pain you drive into the heart of me

The love we share

Чтобы увидеть полный текст,

войдите

Информация о правообладателе: Lolas World Records
Волна по треку
Волна по треку
Волна по треку

Волна по треку


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Sacrifice
Sacrifice2022 · Сингл · Natalie Renoir
Релиз Feeling Good (Ronan Remix)
Feeling Good (Ronan Remix)2022 · Сингл · Stella Starlight Trio
Релиз Morning Coffee
Morning Coffee2022 · Альбом · Stella Starlight Trio
Релиз Kyrie
Kyrie2021 · Сингл · Stella Starlight Trio
Релиз Satisfy My Soul
Satisfy My Soul2021 · Сингл · Stella Starlight Trio
Релиз Don't Start Now
Don't Start Now2020 · Сингл · Stella Starlight Trio
Релиз Finally
Finally2020 · Сингл · Stella Starlight Trio
Релиз Sunrise
Sunrise2020 · Сингл · Stella Starlight Trio
Релиз Fortunate Son
Fortunate Son2020 · Сингл · Stella Starlight Trio
Релиз Losing Grip
Losing Grip2019 · Сингл · Cassandra Beck
Релиз Midnight Essentials
Midnight Essentials2017 · Альбом · Stella Starlight Trio
Релиз Together in Electric Dreams
Together in Electric Dreams2016 · Сингл · Stella Starlight Trio
Релиз Amazing
Amazing2015 · Сингл · Stella Starlight Trio
Релиз The Best so Far…
The Best so Far…2010 · Альбом · Stella Starlight Trio

Похожие артисты

Stella Starlight Trio
Артист

Stella Starlight Trio

Joe Sample
Артист

Joe Sample

Carmen Cuesta, Loeb
Артист

Carmen Cuesta, Loeb

Shawn Colvin
Артист

Shawn Colvin

Michelle Simonal
Артист

Michelle Simonal

Antonio Zambujo
Артист

Antonio Zambujo

Groovy Waters
Артист

Groovy Waters

Nenei
Артист

Nenei

Lee Ritenour
Артист

Lee Ritenour

Trombone Shorty
Артист

Trombone Shorty

Michael Franks
Артист

Michael Franks

Joey DeFrancesco
Артист

Joey DeFrancesco

Kari Bremnes
Артист

Kari Bremnes